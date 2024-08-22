Türkiye ve Mısır arasında kritik temas: Sisi 4 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edecek

ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı.

ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı.

İki lider, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.

Filistin başta olmak üzere Libya, sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak.