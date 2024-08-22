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Türkiye ve Mısır arasında kritik temas: Sisi 4 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edecek

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubat ayında gerçekleştirdiği ziyarete karşılık olarak, 4 Eylül'de Türkiye'ye iadeiziyaret yapacak. Görüşmenin ana gündem maddesinin Gazze'deki katliamlar olması öngörülüyor.

16:51 - 22/08/2024 Perşembe
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'
ın Mısır'ın başkenti Kahire'ye 14 Şubat 2024'te yaptığı ziyaretle, ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı.

12 yıl sonra ilk kez gerçekleşen ziyaret sonrası; gözler Sisi'nin iadeiziyaretine çevrildi.


Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin beklenen Türkiye ziyareti önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.


4 Eylül'de Türkiye'de olacak


Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, 4 Eylül'de ilk kez Türkiye'ye ziyarette bulunacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuğunu Beştepe'de resmi törenle karşılayacak.


İki lider, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık edecek.



Gündem Gazze olacak


Yapılacak görüşmelerde İsrail'in saldırılarının durdurulması, bölgede ateşkesin sağlanması ve Netanyahu hükümetinin yargılanması konusunda atılabilecek ortak adımlar görüşülecek.


Filistin başta olmak üzere Libya, sudan, Somali gibi bölgesel meselelerde kalıcı istikrar, barış ve huzurun tesisi iki yapılabilecekler ele alınacak.


"Türkiye ziyaretini sabırsızlıkla bekliyorum"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Kahire’deki görüşmelerinin ardından düzenlenen basın toplantısında Sisi’ye davetini iletmişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizi, cumhurbaşkanları seviyesine taşıdık. Değerli kardeşimi, konsey toplantımızı gerçekleştirmek üzere ilk fırsatta Ankara’ya beklediğimi söyledim” ifadelerini kullandı.


Bu sözlere karşılık olarak ise Sisi, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi ziyaret etme davetine cevap vermeyi sabırsızlıkla bekliyorum” diye karşılık vermişti.




#Mısır
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#Gazze
#Kahire
#sisi
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