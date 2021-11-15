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SAMSUN

Türkiye’nin ilk orman okulundan uluslararası başarı

Samsun’un Canik ilçesinde 2020 yılında Türkiye’nin ilk devlet destekli orman okulu olarak faaliyete başlayan Canik Namiye-Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu, 146 ülkeden 12 bin 858 okulun katıldığı İklim Eylem Projesi’nde 250 okul arasına girme başarısı gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
Türkiye’nin ilk orman okulundan uluslararası başarı
Orman okulu

Samsun’un Canik ilçesinde 2020 yılında Türkiye’nin ilk devlet destekli orman okulu olarak faaliyete başlayan Canik Namiye-Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu, 146 ülkeden 12 bin 858 okulun katıldığı İklim Eylem Projesi’nde 250 okul arasına girmeyi başardı.


ABD merkezli kar amacı gütmeyen bir eğitim olan Take Action Global tarafından 146 ülkede 2 milyon 700 bin öğretmen ve öğrenciyi kapsayan ücretsiz küresel bir eğitim projesi olan İklim Eylem Projesi’nin sonuçları, 4 Kasım’da İklim Eylem Günü kapsamında 250 bin kişinin katıldığı çevrimiçi etkinlikte açıklandı. Kazananlar Cartoon Network’ün küresel hit dizisi The Amazing World of Gumball’daki birçok karakterin seslendirme sanatçısı Dan Russell ve 11 yaşındaki müzisyen Nandi Bushell tarafından açıklandı. Canik Namiye-Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu da, öğretmen Sibel Tok tarafından yürütülen iklim farkındalık projesi ile 250 okul içerisine girmeyi başardı.

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Dünya Doğayı Koruma Vakfı, NASA ve Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen İklim Eylem Projesi, öğrencilerin iklim krizi hakkında özgün yollarla bilgi edinmelerine ve çözümleri çevrimiçi olarak yaymalarına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu kapsamda küresel iklim değişikliği konusunda bir modül programı dahilinde çalışmalar yapan okulda öğrencilere kazandırılmak istenen en önemli hedef iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak. Take Action Global, İklim Eylem Projesi de dahil olmak üzere programlar aracılığıyla 2030 yılına kadar 1 milyar öğrenciyi daha temiz bir çevre için harekete geçmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Take Action Global, çevre müfredatını öğrenci liderliğindeki projelerle birleştirerek fikir ve deneyimleri yerel ve küresel topluluklar, eğitim liderleri ve ortak kuruluşlarla paylaşıyor.

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Canik Namiye-Mümin Erol Doğa ve Fen Okulu’nda proje kapsamındaki çalışmalara ek olarak altı hafta boyunca öğrenciler iklim değişikliği konusunda bilgilendirildi. TEMA Vakfı iş birliği ile ileri dönüşüm etkinliği yapıldı. Küresel iklim değişikliği konusunda okulda ne gibi önlemler alındığı konusunda bir tanıtım hazırlandı. Ukraynalı proje ortakları ile öğrenciler canlı görüşmede yaptığı çalışmaları paylaştı. Ağaç dikme etkinliği, çevre temizliği yapılarak, iklim değişikliğine karşı alınabilecek bireysel önemler konusunda çözümler üretildi.

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FOTOĞRAF 7
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İddiaya göre, 75 veli, 2019 yılında ilk yeri Büyükçekmece'de bulunan S.Y.'ye ait bir sivil havacılık lisesine ödeme yapıp, çocuklarını kayıt ettirdi. S.Y.'nin iflası nedeni ile okul başka biri kişi tarafından alınıp Esenyurt'taki binaya taşındı. Bu yıl için alınan ödemelerin ardından velilere, 2021-2022 yılında eğitim ve öğretime devam edileceği bildirildi. Ancak yeni öğretim yılının başlaması ile beraber öğrenciler, bekledikleri eğitimi alamadı. Okul sahiplerinin bir süre sonra paraları alıp, 3 milyon borç ile şirketi, başka bir kişiye devrettiği iddia edildi. Veliler ödedikleri parayı henüz alamazken, öğrenciler ise ortada kaldığını öne sürdü. Karşılarında muhatap bulamadıklarını iddia eden veliler, durumu ilçe eğitim müdürlüğü ve savcılığa taşıdı. Veliler okul sahibi ile yöneticilerini suçladı.
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Okul önünde toplanan veliler, bilgileri olmadan çocuklarının il dışındaki başka okullara nakledildiği öne sürdü. Okula gidemeyen öğrencilerin, devamsızlık nedeniyle sınıfta kaldığı belirtildi. Veliler bu durumu telefonlarına gelen mesaj ile öğrendiklerini kaydetti. Çocuklarının kayıtlarını almak isteyen veliler, kayıtların taşındığı Elazığ'daki lisenin onay vermemesi nedeniyle bunu başaramadıkların iddia etti. Lise son sınıfta okuyan onlarca öğrencinin de, sınıfta kaldıkları için üniversite sınavına giremeyeceklerini belirtildi.
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Çocuğunun e-okul sistemi ile karnesindeki notların uyuşmadığını söyleyen Celal Aktürk, \"Bizim tek sorunumuz para değil. Hem paramızı hem de notlarımızı dolandırdı. Öğrencinin karnede 90, sistemde ise 70 puanı var. Öğrencilerimizi herhangi bir okula götürüp, kaydetmeyelim diye yapıyorlar. Bu durumdan mağduruz. Puanların düzeltilmesini istiyoruz\" diye konuştu.
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Yaşananların ardından diploma alamadığı için üniversite sınavına hazırlanamadığını söyleyen öğrenci Faraz Kalhouri, \"Bilgimiz olmadan bizi Elazığ'daki okula almışlar. Şimdi de başka bir okula kaydolamıyoruz. Başka bir okula kaydolmamız için onların bize onay göndermesi gerekiyor. Onay gönderilmiyor. Başka okula kaydolmayalım diye böyle şeyler yaptılar. Şu an ben böyle açıkta kaldım, diplomam yandı. Zaten son senemdi. Bir şey demediler. Bize, 'Kaydınızı alın gidin' dediler. Kaydımı alamıyorum. Üniversite sınavına hazırlanamıyorum. Çünkü diplomam yok\" şeklinde konuştu.
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Mısır uyruklu Eman Beram, çocuğu için okula 34 bin lira verdiğini ve yaşananların ardından parası olmadığı için nakil işlemi yaptıramadı. Beram'ın yaşadıklarını anlatan Aylin Şenol, \"Bu kadın Mısır'dan geldi. Çocuğuna iyi bir gelecek için evini, arabasını sattı. Çocuğu iyi bir eğitim alsın diye burada. Bu kadının 34 bin lirası alındı. Parası olmadığı için öğrencisini de nakil edemiyor. Çocuğu hiçbir şekilde Türkçe bilmiyor. Ona İngizlice, Almanca, Rusça ve Türkçe dillerinin dersleri verilecekti ama öğretmen bile yok. Bu kadın bu okula kayıt yapmak için geldiğinde İngilizce öğretmeni olmadığı için ben gelip, tercümanlık yaptım\" ifadelerini kullandı.
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Çocuğu için 25 bin lira ödediğini ve daha sonra kayıt yapılmadığı halde parasını geri alamadığını ileri süren Hülya Pehlivan ise \"Kaydettirdim, 2 gün sonra bana kayıt olamayacağını söylediler. 25 bin liramı aldılar ve 'İstediğin hukuk yoluna gidebilirsin' dediler. Yani çocuk okula alınmadan, para alınıp hadi güle güle. Hiçbir şekilde alamıyoruz. Üzerlerinde hiçbir şey yok. Öğrencim de ortada. Okuldan aldım. Okumuyor işe verdim çalışıyor\" diye konuştu.<br>
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Öte yandan okula yaptırılan tabelanın parasının ödenmemesi nedeniyle iş yeri sahibinin okulu bastığı iddia edildi. Öğrencilerin gözü önünde okulda yapılan toplantıyı giren iş yeri sahibi, yönetici olduğu kayedilen U.Z.'yi herkesin içinde darp etti. Yaşananlar ise bir öğrencinin cep telefonu kamerasınca kaydedildi.<br>
Havacılık hayali kabusla bitti: Evini arabasını satan var
Esenyurt'ta bulunan özel sivil havacılık lisesine çocuklarını kaydettiren veliler, okul yönetimi tarafından dolandırıldıklarını iddia etti. Çocuklarının bilgileri dışında il dışında okullara nakillerinin yapıldığını öne süren veliler suç duyurusunda bulundu. Okula yaptığı tabelaların parasını alamayan bir kişi de okulu basıp öğrencilerin önünde yöneticilerden birini dövdü.

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