Vandallık üretimi vurdu: Suriyeliler korkudan işe gidemiyor

Kayseri’de 7 yaşındaki kıza tacizin ardından kenti yangın yerine çeviren provokatörlere yönelik operasyonlar sürüyor. Önceki akşam gözaltına alınan 100’e yakın kişinin çoğu 18 yaşından küçük. Gözaltındaki şüphelilerin sorgusu sürerken, Kayseri polisi saldırılara katılan ve vandallığı organize eden kişilerle ilgili önemli bir çalışma yaptı. Polis, 5 ayrı WhatsApp grubunda paylaşılan mesajlarda, saldırganların, taciz olayı ile ilgili bir dertlerinin olmadığı, Suriyelilerin canı ve malına zarar vermek için organize olduklarını belirledi. Suriyeli tacizci A.İ. kısa sürede gözaltına alınmasına rağmen, konuyla ilgisi ya da haberi bile olmayan bir kitlenin hedef alındığı, bunun da organize olan gruplar tarafından planlanarak yapıldığı kaydedildi.





İŞTE O YAZIŞMALAR

E: Şehir hastanesindeki duyum yanlış arkadaşlar, dün hepsini çekici ile çekmişler.

B: Fevzipaşa ve Kılıçarslan temiz, kalabalık olmadan temizlemek lazım. Yoksa tepemize binerler.

B: Olaya müdahale eden polise ateşe körükle geliyorlar. Asıl maç şimdi başlıyor.

D: Kız arkadaşım “Türk kızı saldırıya uğramış” dedi. Saldırı evinin dibinde olmuş.

S: Fark etmez bir kıvılcıma bakar. Çocuk mu çocuk, yeter, iyi oldu hocam. Ben olsam ağzını yüzünü dağıtırdım. Bunlara ölüm çözüm, işkence edeceksin.





SURiYELiLER KORKUDAN iŞE GiDEMiYOR

Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden olan Kayseri’de fabrikalar durma noktasına geldi. İstihdam sorunu bulunmayan Kayseri’de işverenler sanayi ve ara işlerde çalışacak eleman bulmakta zorlandığı için, bu açığın bir kısmını Suriyeliler kapatıyor. Ancak kentte sahneye sürülen ırkçı terör, bunu sekteye uğrattı. Şehirdeki sanayi bölgesinde çalışan 30-35 bin Suriyeli, günlerdir can korkusu nedeniyle evlerinden dışarı adım atamıyor. Sanayinin üçte birini oluşturan Suriyeli işçilerin görevlerini yapamaması, pek çok fabrikada üretimin aksamasına, hatta durmasına neden oldu. 1605 firmanın bulunduğu Kayseri OSB’de çalışan Suriyeliler, toplam istihdamın yüzde 30’unu oluşturuyor. 12-13 yıl önce Türkiye’ye gelip burada işe başlayan Suriyeliler, daha sonra vasıfsız eleman da yetiştirdi. Türk gençlerin çalışmak istemediği ve halen işçi açığı bulunan bu işlerin çoğunda Suriyeliler çalışıyor. Bölgedeki bazı firmalar işlerini büyütmek, ihracat kapasitelerini artırmak istiyor ama işçi bulamıyor. OSB’de işe giren gençler de kısa sürede iş bırakıyor. Geçtiğimiz ay şehirde gerçekleştirilen istihdam fuarında 10 bin iş başvurusu alındı, ancak bunun yalnızca 1000’i sanayide teklif edilen işi kabul etti. Geri kalanlar beyaz yakalı olmak istedikleri için çalışmayı reddetti. Bir belediye başkanının, kendisine gelen iş başvurularından 1500'ünü OSB’deki firmalarla görüşüp işe yerleştirdiği, ancak şu an onlardan sadece 30'unun çalışmaya devam ettiği öğrenildi. Diğerleri ise yolun uzaklığı ve çalışma şartlarını bahane ederek işi bırakmış.





PROVOKATÖRLER CEZAEVINDE

Irkçı saldırılar Kayseri’den başka kentlere de yayıldı. Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde organize olan bir grup, Suriyelilerin iş yerleri ve araçlarına zarar verdi. Olaylar, polisin zamanında müdahale etmesiyle büyümeden yatıştırıldı. Aynı gece gözaltına alınan 60 şüphelinin 13'ü tutuklandı.





İSTANBUL'DA 10 TUTUKLAMA

Konya'da Suriyelilere yönelik eylemlere karıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 91 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sosyal medyada provokatif paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Kocaeli’de de 8 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da ise Kayseri'deki provokasyona sosyal medya mesajları ile dahil olan 4 kişi ile izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı.





Azez’e barış bahanesiyle sızmışlar

Suriye’nin kuzeyinde Türk bayrağını parçalayan grupla ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Kayseri’deki olayları bahane eden provokatörler Azez’de taşkınlık çıkartmıştı. Yeni Şafak’a konuşan kaynaklar, saldırılardan önce bölgede dikkat çeken olaylar yaşandığı bilgisini verdi. Kalabalık grup, İdlib’den Azez’e “iki Arap aşiretini barıştırmak” bahanesiyle gelmiş. Yerel kaynaklar, grubun bu yolla güvenliği aşıp bölgeye sızdığını bildirdi. Kayseri’deki olaylardan 1 gün önce Azez’e geçen grubun halkı kışkırtmaya yönelik söylemlerde bulunduğu öğrenildi. Olayları bu grubun başlattığı kaydedildi. Suriyeli bir iş insanı, “Daha Kayseri’deki olay gerçekleşmeden buraya kalabalık gruplar halinde geldiler. Ben şahit oldum, halkı kışkırtmaya yönelik konuşuyorlardı. Hatta bazılarını güvenlik güçlerine şikâyet ettim. Zaten sonraki gün de bu olaylar yaşandı” dedi.





Eylemlere izin vermeyiz

Türkiye, Suriye’de provokatörlere göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Suriye’de Türkiye aleyhine faaliyet yürüten bazı unsurların dikkatle takip edildiğini açıkladı. Eylemlere yönelik önlemlerin alındığı vurgulanırken, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne yönelik yapılan bu eylemlere hiçbir şekilde izin verilmeyeceği” kaydedildi. Bakanlık kaynakları, şu an Suriye’deki harekat alanlarımızda olumsuz bir durumun olmadığı bilgisini de verdi. Bakanlık, Ankara-Şam hattındaki normalleşmeyle ilgili olarak açıklamada, “Türkiye, meşru müdafaa hakkı kapsamında topraklarına yönelik terör saldırılarını ve tehditlerini bertaraf etmek, hudutlarını korumak ve Suriye kuzeyinde adeta oldubittiye getirilerek bir terör koridorunun kurulmasını engellemek için Suriye’de bulunmaktadır. Türkiye, Suriye’de terörün yok edilmesini ve toprak bütünlüğünün sağlanmasını, siyasi istikrarın yeniden tesisini ve Suriye halkının huzur ve güven içinde yaşamasını arzu etmektedir” ifadelerine yer verildi.



