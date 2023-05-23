Yalan ve iftira üzerine siyaset yapan 7'li Masa’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalanlara doymuyor. 2010 yılında 'aday olmayacağım’ yalanıyla oturduğu liderlik koltuğunda yalan serisine her gün yenisini ekleyen Kılıçdaroğlu, zaman zaman ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten iddialara imza attı. Her fırsatta ‘hesap uzmanı’ olduğuna vurgu yapan ancak yalan uzmanı olan Kılıçdaroğlu’nun her yalanı elinde patladı. Yer yer toplumu geren, Türkiye’nin imajını yurt dışında lekeleyen, kendisini gülünç duruma düşüren Kılıçdaroğlu’nun yalan demetinden akıllarda kalanlar ve öne çıkanlar şöyle.

LİDERLİĞE YALANLA ADIM ATTI

* Kılıçdaroğlu'nun ilk yalanı 2010’da genel başkan olmadan önce başladı. FETÖ'nün kaset kumpasıyla genel başkanlıktan istifa eden Deniz Baykal'ın ardından gözler, o dönem grup başkanvekilliği yapan Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Kılıçdaroğlu, 'Aday olmayacağım' dedi. Ardından Almanya'ya giden Kılıçdaroğlu dönüşte genel başkanlığa aday oldu ve CHP'nin liderlik koltuğuna oturdu.

10 MİLYON SURİYELİ YALANI

* Seçimin ikinci tura kalmasıyla milliyetçilik söylemine sığınan Kılıçdaroğlu, Türkiye'de 10 milyon Suriyelinin olduğunu söyledi. Resmi rakamlara göre 11 Mayıs 2023 itibari ile Türkiye'de geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 388 bin 698.

128 MİLYAR DOLAR AYAĞINA DOLANDI

* Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası kasasının boşaldığını, 128 milyar doların kaybolduğunu öne sürdü. Kılıçdaroğlu'nun bu yalanı da ayağına dolandı. MB'nin rezervleri tek tek açıklanınca Kılıçdaroğlu'nun yalanı çöktü.

GÜLEN'İN İADESİ

* FETÖ'cülere umut veren Kılıçdaroğlu örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in iadesinin talep edilmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu katıldığı bir yayında "Gülen'in iadesini talep eder misiniz?" sorusuna "Erdoğan iadesini talep etmedi ki" yalanını söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 19 Temmuz 2016'da dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Gülen'in iadesinin talep edildiğini açıkladı.

YAPILANI VAADETME ÜSTADI

* Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videosunda "Asgari ücretliden vergi almayacağız" ifadelerini kullandı. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren tüm asgari ücretlilerin maaşı vergi dışı bırakıldı. Asgari ücretin üzerinde ücret alanların da asgari ücrete tekabül eden ücretleri gelir ve damga vergisinden istisna bırakıldı.

KONUTLAR YAPILMAMIŞ

* Kılıçdaroğlu, "Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 2017'de meydana gelen depremde evi hasar gören vatandaşlara 7 yıldır konut yapılmadı" dedi. Oysa, depremden sonra Samsat'a 1 yıl içerisinde konutlar yapılarak hak sahiplerine teslim edildi.

SIĞINMACI YALANI

* Sığınmacıları gönderme planı yapan Kılıçdaroğlu, “Sınırdan sığınmacılar jandarma gözetiminde Türkiye'ye giriş yaptı" diye konuştu. Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği görüntülerin 2021'de sığınmacıların Kurban Bayramı sebebiyle Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçtiği anlara ait olduğu açıklandı.

YALANLARIYLA GÖLGELEMEYE ÇALIŞTI

* Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Elinizdeki dövizleri bozdurun, TL ve altına çevirin" çağrıları sonrası tüm yurtta kampanyalar başlatılırken, Kılıçdaroğlu bu kampanyayı da yalanlarıyla gölgelemeye çalışmıştı. "Cumhurbaşkanı dolarlarını bozdurmadı" diyen Kılıçdaroğlu'na yanıt Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, Erdoğan'ın bankadaki parasını bozdurduğunu belirterek, “İşte dekontu burada" diyerek dekontu gösterdi.

ALTIN KLOZET

* Kılıçdaroğlu, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Altın klozetlerin olduğunu" iddia etmişti. Bu iddialarını hiçbir zaman belgelemeyen Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gel bütün tuvaletleri gez, bakalım bir tane altın kaplama klozet bulabilecek misin? Eğer bulursan ben Cumhurbaşkanlığı makamından çekileceğim ama bulamazsan şu CHP'nin başına bela olmaktan çekilecek misin" demişti. Yoğun tepki çeken ve sosyal medyada alay konusu olan yalanından şu an Kılıçdaroğlu da bahsetmiyor.

ELEMANLARI SINAVLA ALMIŞ

* Kılıçdaroğlu, SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemle ilgili, "İlk kez tüm elemanları sınavla ben aldım" demişti. Fakat o döneme ilişkin belgeler Kılıçdaroğlu'nun yalanını ortaya çıkardı. Kılıçdaroğlu'nun genel müdürlük yaptığı 23 Mayıs 1998'de SSK'nın ihtiyacı olan 2 bin 147 sağlık personeli alımı için tek aşamalı tercih sistemi ile ÖSYM tarafından sınav yapıldı. Sınavda bin 876 kişi işe girmeye hak kazandı. Fakat, Kılıçdaroğlu sınava rağmen Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı Alişan Sağlam'ın hazırladığı ve Genel Müdür Yardımcısı Kemal Oktar'ın da imzaladığı yazı ile isteğe bağlı olarak pozisyonlara atama yaptı.

KORKU POMPALAMAYA BAŞLADI

* Kılıçdaroğlu, sığınmacı sayısı ile ilgili yalanını bir adım öteye taşıyarak korku pompalamaya başladı. Twitter üzerinden yayınladığı videoda, "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarına kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak! Unutma, o oy benim için değil, evladın için vereceksin. Vatanını seven, sandığa gelsin" dedi. Kılıçdaroğlu videosuna, "Gelen kaçaklar, kızlarımızın hayatını tamamen karartmadan, vatanını seven sandığa gelsin. Unutmayın, bu bir referandumdur!" notunu ekledi.

HER GÜN YENİ BİR ZEHİR

* Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs’tan sonra her gün nefret dilini körükleyen yeni bir videoyla ortaya çıkıyor. Kılıçdaroğlu son videoda, “Evladını seviyorsan karar ver. Kız çocuklarına kötü gözle bakan o zihniyet gelirse kim bilir neler olacak!” şeklinde çirkin ifadeler kullandı.

TSK'da Suriyeli subaylar var YALANI

* CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, TSK'da Suriyelilerin subay ve asker olarak görev yaptığını iddia etti. Malatya'da seçim çalışmalarını sürdüren CHP'li Ağbaba, Halk TV canlı yayınında Suriyelilerin TSK'ya asteğmen, subay ve askerler olarak alındığını ileri sürdü.







