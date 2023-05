Yalan ve iftira üzerine siyaset yapan 7'li Masa’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalanlara doymuyor. 2010 yılında 'aday olmayacağım’ yalanıyla oturduğu liderlik koltuğunda yalan serisine her gün yenisini ekleyen Kılıçdaroğlu, zaman zaman ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten iddialara imza attı. Her fırsatta ‘hesap uzmanı’ olduğuna vurgu yapan ancak yalan uzmanı olan Kılıçdaroğlu’nun her yalanı elinde patladı. Yer yer toplumu geren, Türkiye’nin imajını yurt dışında lekeleyen, kendisini gülünç duruma düşüren Kılıçdaroğlu’nun yalan demetinden akıllarda kalanlar ve öne çıkanlar şöyle.