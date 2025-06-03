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Yaşlı çiftin acı sonu: Odun toplamaya giden Yılmaz çifti evlerine bir daha dönemedi

Yaşlı çiftin acı sonu: Odun toplamaya giden Yılmaz çifti evlerine bir daha dönemedi

08:183/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
DHA
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Nebile-Sefer Yılmaz
Nebile-Sefer Yılmaz

Sivas'ın Suşehri ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan Sefer-Nebile Yılmaz çifti köy kırsalında ölü bulundu. Odun toplamaya gittiği öğrenilen Yılmaz çiftinin traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Suşehri ilçesine bağlı Erence köyünde dün sabah saatlerinde odun toplamak için evlerinden ayrılan Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz'dan (79) bir daha haber alınamadı. Çocukları, arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarmadan yardım istedi. Yapılan arama çalışmalarında çift köy kırsalında ölü bulundu. Çiftin devrilen traktörün altında kaldıkları belirlendi.


Yılmaz çiftinin odun topladıktan sonra köye dönerken kaza geçirdikleri tahmin ediliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



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