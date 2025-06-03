Yaşlı çiftin acı sonu: Odun toplamaya giden Yılmaz çifti evlerine bir daha dönemedi

Suşehri ilçesine bağlı Erence köyünde dün sabah saatlerinde odun toplamak için evlerinden ayrılan Sefer Yılmaz (75) ve eşi Nebile Yılmaz'dan (79) bir daha haber alınamadı. Çocukları, arama çalışmaları sonuç vermeyince jandarmadan yardım istedi. Yapılan arama çalışmalarında çift köy kırsalında ölü bulundu. Çiftin devrilen traktörün altında kaldıkları belirlendi.