Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Yıllarca para biriktirip hayalindeki sıfır otomobili aldı, hayatının şokunu yaşadı Ayıplı mal çıktı, hukuk mücadelesi başlattı
BİNGÖL

Yıllarca para biriktirip hayalindeki sıfır otomobili aldı, hayatının şokunu yaşadı: 'Ayıplı mal' çıktı, hukuk mücadelesi başlattı

Bingöl'de yaşayan 35 yaşındaki Sertaç Kaya isimli memur, annesinin engelli raporu ile ÖTV indiriminden yararlanarak sıfır otomobil satın aldı. Tüm birikimini bu araca veren genç adam, bir süre sonra araçta meydana gelen arıza ile hayatının şokunu yaşadı. Araç 120 km hıza yaklaştığında kendiliğinden durup arıza vermeye başlayınca değişim için bayiye başvuran Kaya, bayiden olumsuz cevap aldı. Mahkemeye şikayette bulunan Kaya, 'ayıplı mal' raporuna rağmen mahkemeden çıkan kararla ikinci bir şoku yaşadı.

Haber Merkezi İHA
Mağdur olduğunu söyleyen Sertaç Kaya hukuk mücadelesi başlattı.
Mağdur olduğunu söyleyen Sertaç Kaya hukuk mücadelesi başlattı.

Bingöl’de bir kişi, birikimiyle sıfır aldığı otomobilin bilirkişinin raporunda “ayıplı mal” denmesine rağmen değiştirilmemesi üzerine firmayı mahkemeye verdi.
35 yaşındaki Sertaç Kaya, 2017 yılında birikimiyle annesinin engelli raporuyla ÖTV indiriminden yararlanarak sıfır otomobil aldı. İddiaya göre Kaya’nın aldığı aracın hız sınırı 120’ye gelip aşmaya başladığında kilitlenip birden fazla fonksiyonun devre dışı kaldığı ortaya çıktı. Firmadan aracın değişimini isteyen ancak olumlu sonuç alamayan Kaya, şirketi mahkemeye verdi.

Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
EKONOMİ
Sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı
  • 1’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Kaya’ya bilirkişi, aracın turbo sistemi ve yakıt enjektöründe problem olduğunu, sorunun üreticiden kaynaklanarak “ayıplı mal” olduğunu raporla sundu. Mahkeme, 1 yılın ardından araçta parça değişimine karar verdi. Bunun üzerine Kaya, durumu istinaf mahkemesine taşıdı.

Aldığı sıfır aracı ilk günde kullanamaz hale getiren adam
OYNAT 00:00
Aldığı sıfır aracı ilk günde kullanamaz hale getiren adam
Aldığı 0 km BMW Z4'ü ilk gün kullanılamaz hale getiren adam hayatının şokunu yaşadı. Aldığı 0 km BMW Z4 otomobille yağmurlu havada aşırı hız yapan adam bir binanın bahçe duvarına çarptı. Otomobili aldığı ilk gün hayatının şokunu yaşayan adamın kaza yaptığı o anlar kameraya böyle yansıdı.

Defalarca arıza yaptı


7 yıllık memur maaşından birikim yaparak aracı aldığını aktaran Sertaç Kaya, ”Bütün birikimimi bir hayal kurdum ve araç aldım. Arabayı aldığım günden beri arızalı çıktı. Her arıza verişinde hayati tehlike atlattım. Her servise gittiğimde firma arabanın bozuk olmadığını iddia etti. Bu konuda mağdur oldum. Defalarca annemi hastaneye götürdüğümde araba arıza verdi. Ya ambulans çağırmak zorunda kaldım ya da özel ticari araç tutmak zorunda kaldım. Beni korkutan aracımın 120 gibi hız sınırındayken aracımın kilitlenmesi, direksiyonun, hava yastığının, frenin devre dışı kalması. Bu konuda defalarca servis yetkilileriyle görüşmeme rağmen aracın hata kodu vermediğini söylediler. Ve her gidişimde 600-700 lira para alıp yağı, suyu değiştirip geri gönderdiler. Her servisten çıkışımda da 15 kilometre yol gelmeden arabam tekrar istop etti. Yolda kaldım, mağdur oldum” dedi.

Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını görünce hayatının şokunu yaşadı: Aracını dağılmış halde buldu
GÜNDEM
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını görünce hayatının şokunu yaşadı: Aracını dağılmış halde buldu

"Çözüm bulunmasını istiyorum"

Bilirkişinin raporda hatanın üreticiden kaynaklandığını bildirmesine rağmen mahkemede kendi lehine bir karar çıkmadığını ve durumu bir üst mahkemeye taşıdığını söyleyen Kaya, “Mahkemeye verdim. Bilirkişinin arabanın üretici kaynaklı olduğu, ayıplı mal olduğu, sıkıntının üretimden kaynaklı olduğunu bildirmesine rağmen mahkemeyi üst mahkemeye taşımak zorunda kaldım. Sadece kendim için değil mağdur olan diğer insanlar için de bu çözümün bulunmasını istiyorum. Arabaya bindiğim zaman hep ecel terleri döküyorum. Sadece benim canım değil trafikte bütün herkesin canı önemli” şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Koronavirüs ilgiyi artırdı satış patladı

Koronavirüs ilgiyi artırdı satış patladı

Kilosu 8 bin TL'den alıcı buluyor.
Türkiyeyi ağlatmıştı

Türkiye'yi ağlatmıştı

Minik Ecem karantinadaki sağlıkçı babasına sonunda kavuştu.
YouTube çöktü! Google servislerine erişilemiyor

Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu.

Durumu ciddi

Durumu ciddi

​Yıldız futbolcunun görüntüsü yürek burktu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.