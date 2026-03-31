Yoklama kaçağı yarım milyonu buldu

Milli Savunma Bakanlığı, yoklama kaçağı ve bakaya yükümlülerine ilişkin güncel verileri paylaştı.
2021-2026 döneminde yıllık ortalama yoklama kaçağı sayısı 568 bin 309, bakaya sayısı 55 bin 782 oldu. Yeni kanunla bakaya sayısı düşüş gösterdi. 2021-2025'te bedelli askerliğe 987 bin 645 başvuru yapıldı. 92 bin 712 başvuru geçersiz sayıldı.
Milli Savunma Bakan Yaşar Güler, TBMM'ye gönderdiği yazılı soru önergesi yanıtında, Türkiye'de yoklama kaçağı sayısının yüz binler seviyesinde bulunduğunu açıkladı.
Yoklama yaptırmayanlar 'yoklama kaçağı', sevke tabi olduğu halde birliğine katılmayanlar ise 'bakaya' deniyor.
Güler'in yanıtında, 2021-2026 arasında yıllık ortalama yoklama kaçağı sayısının 568 bin 309, bakaya sayısının ise 55 bin 782 olduğu belirtildi.
Yeni kanunun yürürlüğe girmesinin ardından bakaya sayılarında düşüş eğilimi gözlendiği ifade edildi.
Öte yandan 2021-2025 yılları arasında bedelli askerlik için başvuru yapan yükümlü sayısının toplam 987 bin 645 olduğu, ancak ödeme yapmadığı için başvurusu geçersiz sayılanların sayısının 92 bin 712 olduğu bildirildi.
