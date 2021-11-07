104 merkezle vatandaşın yanındayız

Yeşilay’ın düzenlediği Uluslararası Bağımlılık Kongresi’ne aralarında DSÖ, BM Uyuşturucu Kontrolü ve Suç Önleme Birimi, Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley gibi kurumlardan 40 uzman katıldı. Bağımlılığın tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu söyleyen Yeşilay Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, bu mücadelenin ortak dil, akıl ve ruhla verilebileceğini anlattı.
- Yeşilay’ın müdahale ve tedavi için 2015’te Yeşilay Danışmanlık Merkezi’ni (YEDAM) kurduğunu aktaran Öztürk, “Bugün ülkemizde ücretsiz, kolay ulaşılabilir ve insanlara 5 ayrı bağımlılık alanında psikososyal destek veren 104 YEDAM var. Bu merkezler bağımlılıkla ilgili benim elimden tutun diyen herkese destek veriyor. Ayrıca Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı’yla her yıl yaklaşık 10 milyon öğrenci ve veliye ulaşıyoruz” dedi.