Aile dizilerimiz entrika doldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yerli dizilerde Türk aile yapısına ve kadın temsillerine daha dikkatli yer verilmesi gerektiğini söyledi. Bakan Göktaş, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ev sahipliğinde, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Ankara Temsilciliği ile Uluslararası Medya Enformasyon Derneğinin (UMED) destekleriyle bir otelde düzenlenen "Televizyon Dizilerinde Kadın" panelinin açılışında konuştu.

TİCARİ KAYGI 'AİLE'NİN ÖNÜNE GEÇMEMELİ

Değişmesi gereken ve neredeyse tüm kadınlar tarafından reddedilen fikirlerin de dizilerde normalleştiril-

diğine şahit olunduğunu ifade eden Göktaş, şöyle devam etti: "90'larda televizyonlarda Bizimkiler, Mahallenin Muhtarları, Perihan Abla, Süper Baba gibi birliği, beraberliği, yardımlaşmayı ve dostluğu anlatan diziler artık yok denecek kadar az. Bunun yerine mafyavari aile temalı, suç odaklı, insanlar arasında sürekli bir entrikanın döndüğü diziler çoğaldı. Ne yazık ki yapımlarda kadına yönelik şiddette failin eylemini meşrulaştıran bir dil kullanılıyor." Bakan Göktaş, "Medyanın ticari kaygılarını yok sayamayız. Bunu elbette anlıyoruz. Ancak hiçbir ticari kaygı değerlerimizin ve aile hassasiyetlerimizin önüne geçmemelidir." ifadelerini kullandı.

DİZİLERİMİZ DÜNYAYA BİZİ DOĞRU TANITMALI

Türkiye'nin artık dizi sektöründe bir dünya markası olduğunu belirten Göktaş, bir araştırmanın 2020 ile 2023 arasında Türk dizilerine olan küresel talebin yüzde 184 arttığını gösterdiğini aktardı.

Türk dizilerinin uluslararası arenadaki ekonomik değerinin, her geçen gün arttığını, uluslararası diplomasi alanında da dizilerin önemli bir enstrüman olduğunu bildiren Göktaş, şöyle konuştu: "Ülkemizi, Türk aile yapısını, kadınlarımızı temsil ederken daha dikkatli, özenli davranmalıyız. Türk dizileri, yapımları ülkemizin tanıtımı için çok büyük bir fırsat."

8 Mart’ta daha güçlü bir kadın

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ardından açıklama yaptı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek etkinlikte, 2024-2028 yıllarını kapsayan 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı kamuoyu ile paylaşacaklarını söyleyen Göktaş şu bilgileri verdi: "Planda 5 temel amaç, 20 strateji, 83 faaliyet yer alıyor. Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nı tüm kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve STK'larla eşgüdüm içerisinde yürütmeyi hedefliyoruz. Söz konusu eylem planı ile Türkiye Yüzyılı’nda kadının hayatın her alanında daha görünür, söz sahibi ve güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacağız."







