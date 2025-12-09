Anadolu'ya kış örtüsü

Aralık ayının gelmesiyle Doğu ve Güneydoğu'da kış etkisini iyice hissettirmeye başladı. Yoğun kar yağışı birçok ilde köy yollarını ulaşıma kapatırken, bazı bölgelerde hava ulaşımı da durma noktasına geldi. Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da ise kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı.
Yurdun büyük bölümünde etkisini artıran kar yağışı, birçok ilde ulaşımı aksattı, bazı bölgelerde köy yolları ulaşıma kapandı, kar manzaraları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ekipler kapanan yolları açmak ve ulaşımın aksamaması için yoğun mesai yürütürken, vatandaşlar da evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizlemek zorunda kaldı.
KÖY YOLLARI ULAŞIMA KAPANDI
Aralık ayının gelmesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kış manzaraları kendini gösterdi. Van, Hakkari ve Muş’ta ise toplam 62 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Van’ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kapalı köy yollarının açılması için belediye ve karayolları ekipleri yoğun çaba gösteriyor. Hakkari’de sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Yüksekova’da kar hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kar yağışı, Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda uçuşların tamamen durmasına neden oldu. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ise iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu kapandı. Tunceli’nin yüksek kesimlerinde de yağış sağanaktan kara döndü. Ovacık, Hozat ve Pülümür’de köy yolları karla kaplanırken, Valilik koordinesinde ekipler hem ilçe yollarında hem de 2000 rakımlı Cankurtaran ile 1903 rakımlı Karaoğlan bölgelerinde kar temizliği yürütüyor.
MAHSUR KALDILAR
Erzincan’ın Çayırlı ilçesi Yedigöller mevkiinde tipi nedeniyle araçlarında mahsur kalan 4 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Bayburt’ta da gece eksi derecelere düşen hava sıcaklığı, araçları buzla kapladı. İl genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı aralıklarla devam ederken, köyler beyaza büründü. Kars’ta iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası özellikle Digor ilçesine bağlı köyler ve Dağpınar beldesi tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bölgeler dronla görüntülenerek etkileyici kış manzaraları oluşturdu.
YAYLALARDA KIŞ TURİZMİ HAREKETLENDİ
Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya ile Sarıalan ve Aladağ yaylalarında kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Köroğlu Dağı’nın 2200 metrelik zirvesinde gece başlayan yağış aralıklarla sürerken, bölge havadan da görüntülendi.
Kar yağışıyla birlikte yaylalar kış turizmi için şimdiden hareketlendi.
MUĞLA’DA BEKLENMEDİK KAR
Kar yağışının nadir görüldüğü Muğla’da, Köyceğiz’e bağlı Sandras Dağı yılın ilk karıyla beyaza büründü. Hafta içi yağmurun ardından yağan kar, hafta sonu bölgeye çok sayıda ziyaretçi çekti. Gökçeova Göleti çevresinde toplanan vatandaşlar kar manzarasının keyfini çıkarırken, çocuklar kartopu oynayıp kardan adam yaptı. Bölgeyi ziyaret edenler, karla kaplı doğanın görsel şölen sunduğunu belirtti.