Anadolu'ya kış örtüsü

Yurdun büyük bölümünde etkisini artıran kar yağışı, birçok ilde ulaşımı aksattı, bazı bölgelerde köy yolları ulaşıma kapandı, kar manzaraları ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Ekipler kapanan yolları açmak ve ulaşımın aksamaması için yoğun mesai yürütürken, vatandaşlar da evlerinin ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizlemek zorunda kaldı.

Aralık ayının gelmesiyle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da kış manzaraları kendini gösterdi. Van, Hakkari ve Muş’ta ise toplam 62 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı. Van’ın Başkale ve Bahçesaray ilçelerinde kapalı köy yollarının açılması için belediye ve karayolları ekipleri yoğun çaba gösteriyor. Hakkari’de sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Yüksekova’da kar hayatı adeta durma noktasına getirdi. Kar yağışı, Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda uçuşların tamamen durmasına neden oldu. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde ise iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası birçok köy yolu kapandı. Tunceli’nin yüksek kesimlerinde de yağış sağanaktan kara döndü. Ovacık, Hozat ve Pülümür’de köy yolları karla kaplanırken, Valilik koordinesinde ekipler hem ilçe yollarında hem de 2000 rakımlı Cankurtaran ile 1903 rakımlı Karaoğlan bölgelerinde kar temizliği yürütüyor.