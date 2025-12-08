Milyoner'e damga vuran 'Türkiye' sorusu: Yarışmacı joker hakkını kullandı sosyal medyada gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine dikkat çeken anlar yaşandı. Tac Mahal, Pisa Kulesi, Valens Su Kemeri ve Golden Gate Köprüsü şıkları sıralanırken, yarışmacıya "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu yöneltildi. Genç yarışmacı doğru yanıtı bulmak için seyirci joker hakkını kullandı fakat sarf ettiği "Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum" sözleri kısa sürede büyük ses getirdi.

3 /7 "SEYİRCİYE GÜVENMİYORUM" Genç yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmasının ardından verilen yanıtta "C şıkkı Valens Su Kemeri" yüzde 100 oranında doğru cevap olarak ekranlara yansıdı. Ulus o anlarda soruda C şıkkını söylemesiyle seyirciyi yönlendirmiş olabileceğini düşündüğü ifade ederek "Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum" yanıtını verdi. Yarışmacının bu sözü kısa sürede gündem oldu.

5 /7 İŞTE O SORU Milyoner'de 4. soru olarak "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu soruldu.



6 /7 Şıklar; a- Tac Mahal b- Pisa Kulesi c- Valens Su Kemeri d- Golden Gate Köprüsü