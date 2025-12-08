Yeni Şafak
Milyoner'e damga vuran 'Türkiye' sorusu: Yarışmacı joker hakkını kullandı sosyal medyada gündem oldu

09:248/12/2025, Pazartesi
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yine dikkat çeken anlar yaşandı. Tac Mahal, Pisa Kulesi, Valens Su Kemeri ve Golden Gate Köprüsü şıkları sıralanırken, yarışmacıya "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu yöneltildi. Genç yarışmacı doğru yanıtı bulmak için seyirci joker hakkını kullandı fakat sarf ettiği "Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum" sözleri kısa sürede büyük ses getirdi.

ATV ekranlarında yayınlanan 'Kim Milyoner Olmak İster' programında yine ilginç anlar yaşandı. Milyoner'de yarışan Nesrin Ulus isimli yarışmacının karşısına çıkan "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

ZOR ANLAR YAŞADI

Kim Milyoner Olmak İster'in 10 bin TL değerindeki 4'ncü sorusunda yarışmacı karşısına çıkan "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusunda oldukça zor anlar yaşadı.

"SEYİRCİYE GÜVENMİYORUM"

Genç yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmasının ardından verilen yanıtta "C şıkkı Valens Su Kemeri" yüzde 100 oranında doğru cevap olarak ekranlara yansıdı. Ulus o anlarda soruda C şıkkını söylemesiyle seyirciyi yönlendirmiş olabileceğini düşündüğü ifade ederek "Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum" yanıtını verdi. Yarışmacının bu sözü kısa sürede gündem oldu.

Yarışmacı seyircinin yanıtına emin olmadığını belirtmesinin ardından soruda "C şıkkı Valens Su Kemeri" cevabını verdi. Ulus'un verdiği yanıt ise sosyal medyada oldukça konuşuldu.

İŞTE O SORU

Milyoner'de 4. soru olarak "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu soruldu.


Şıklar;

a- Tac Mahal

b- Pisa Kulesi

c- Valens Su Kemeri

d- Golden Gate Köprüsü

