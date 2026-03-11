Avrupa Yetim Eli Gazze'de yardım çalışmalarına devam ediyor

Gazze’nin kuzeyinde yürütülen çalışmalar kapsamında Avrupa Yetim Eli ekipleri tarafından her gün 4.000 kişilik iftar yemeği ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Gazze halkı için hazırlanan iftar yemekleri, bölgede kurulan dağıtım noktalarında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak binlerce kişinin Ramazan akşamında sıcak yemekle orucunu açmasına vesile oluyor.

Ramazan ayının başlangıcından bu yana ayrıca 2.500 adet Ramazan kumanyası Gazze’deki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı. İçerisinde un, pirinç, yağ, bakliyat ve temel gıda ürünlerinin bulunduğu kumanya paketleri sayesinde birçok ailenin Ramazan boyunca mutfağına destek sağlandı. Özellikle yetim çocukların bulunduğu aileler ve yaşlı bireylerin yaşadığı haneler öncelikli olarak tespit edilerek yardımlar bu ailelere ulaştırıldı.

Bunun yanı sıra Avrupa Yetim Eli ekipleri tarafından bölgede her gün zekât ve nakdi yardım dağıtımları da gerçekleştiriliyor. Yapılan bu yardımlar sayesinde birçok aile günlük ihtiyaçlarını karşılayabilme imkânı bulurken, özellikle savaşın ve yokluğun ağır yükünü taşıyan yetim ailelere destek olunuyor. Sahada görev yapan ekipler, yardımların doğrudan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için titiz bir çalışma yürütüyor.

Yapılan yardım çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Avrupa Yetim Eli Genel Başkan Yardımcısı Serdar Şişman, Gazze’de yaşanan insani dramın her geçen gün daha da derinleştiğini belirterek şunları söyledi:

“Gazze’de yaşayan kardeşlerimiz uzun süredir çok ağır şartlar altında hayat mücadelesi veriyor. Özellikle Ramazan ayında bu kardeşlerimizi yalnız bırakmamak için sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Her gün binlerce kişiye iftar ulaştırıyor, ailelere gıda kumanyaları dağıtıyor ve zekât emanetlerini ihtiyaç sahiplerine teslim ediyoruz. Hayırseverlerimizin destekleri sayesinde Gazze’deki mazlumlara umut olmaya devam ediyoruz. İnşallah bu yardımları artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Avrupa Yetim Eli yetkilileri, Gazze’de insani durumun her geçen gün daha da zorlaştığını vurgulayarak, bölgedeki yardım çalışmalarının hayırseverlerin destekleriyle devam edeceğini ifade etti. Kuruluş, Ramazan ayı boyunca Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine yönelik gıda, iftar ve nakdi yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.



