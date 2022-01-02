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Ayak için tehlike: Morton nöroma

Ayak parmakları arasından geçen sinirlerin sıkışması olarak tanımlanan morton nöroma hastalığı, uç kısmı dar ve topuklu ayakkabı kullanılması nedeniyle oluyor. ..

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Ayak için tehlike: Morton nöroma
Numan Duman

Ayak parmakları arasından geçen sinirlerin sıkışması olarak tanımlanan morton nöroma hastalığı, uç kısmı dar ve topuklu ayakkabı kullanılması nedeniyle oluyor. Ortopedi Uzmanı Dr. Numan Duman, hastalığın ayağın 3’üncü ve 4’ncü tarak kemiklerinde görüldüğünü söyledi. Yanıcı ve zonklayıcı ağrı ile baş gösteren hastalık sebebiyle parmaklarda hissizlik oluşabildiğini aktaran Duman, “Genelde orta yaştaki kadınlar bu hastalıktan şikayet ediyor. İlk olarak ameliyatsız tedaviler deneniyor. Bu tedavilerin başında da ön ayak bölgesine binen yükü azaltacak ve kalıbı dar olmayan ayakkabıların tercih edilmesi geliyor. Sert tabanlı ayakkabı ile birlikte içinde tarak kemiklerini destekleyen ped kullanılmasını öneriyorum” diye konuştu.

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