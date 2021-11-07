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Bağışıklığı güçlendir formu koru

Fit bir görünme sahip olurken, mevsimsel grip, Kovid-19 ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmek mümkün.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Bağışıklığı güçlendir formu koru
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Fit bir görünme sahip olurken, mevsimsel grip, Kovid-19 ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı bağışıklığı güçlendirmek mümkün. Beslenme Uzmanı Pınar Demirkaya, diyet yaparken bağışıklığın korunabileceğini söyledi.

Pınar Demirkaya
Pınar Demirkaya

Yumurta formda tutar

  • Kişinin tüketebileceği gıdalar yapılacak testler ve incelemelerden sonra belirlenmeli. Yumurta tüketimi doyurucu olması sebebiyle çok önemli.

Akdeniz Diyeti

Formda kalmak veya zayıflamak için bedeni değil, yağ hücrelerini aç bırakmak gerekiyor. Aç kalmadan formda kalınabilecek sağlıklı yöntemlerin başında ise Akdeniz Diyeti geliyor.

Mantar kas kültesini artırır

  • Kalori kısıtlamalarının yüksek olduğu diyetler sürdürülebilir değil, süreç terk edildiğinde verilen kilolar geri dönüyor. Kas kütlesini artırmak isteyenlerin mantar yemesi gerekiyor.

Salata ve sebze çorbası

Sofraya aç oturanlar, masadaki her şeyi yese de doymayacakmış gibi hissediyor. Yemeğe yüksek kalorili gıdalarla başlamak yerine salata veya sebze çorbası gibi daha hafif gıdaları tercih etmek gerekiyor.

Bağışıklık için kırmızı pancar

  • Yeteri kadar uyumamak kilo alımına davetiye çıkarırken bağışıklık sistemini de düşürüyor. Kırmızı pancar tüketmek bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
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