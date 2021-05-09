Bayramı zindan edebilir

Mahkeme kararı her şeyi değiştirdi: Eczanelerde satılan gıda takviyelerine denetleme yapılamıyor

Mahkeme kararı ile birlikte eczanelerdeki gıda takviye ürünleri artık Tarım Bakanlığı tarafından denetlenemiyor. Sağlık Bakanlığı'nın da bu ürünleri denetleme yetkisi olmadığı için yaklaşık bir yılı aşkın bir süredir gıda takviye ürünlerinin kontrolleri yapılamıyor.