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Hayat Bayramı zindan edebilir
GENEL SAĞLIK

Bayramı zindan edebilir

Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişiler, bayram sabahıyla birlikte kızartma ve börek gibi yiyeceklerle donatılan kahvaltı sofralarında yerini alıyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Bayramı zindan edebilir
Fotoğraf: Arşiv

Ramazan ayı boyunca oruç tutan kişiler, bayram sabahıyla birlikte kızartma ve börek gibi yiyeceklerle donatılan kahvaltı sofralarında yerini alıyor.

  • Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, “Geleneksel yemek ve tatlıların bolca sunulduğu bayramlar kontrolsüz beslenmeye sebep olabiliyor. Bu lezzetlerden uzak yaşayın demek doğru değil tabii ki ama ölçülü ve dikkatli olmak gerekiyor. Kızartmalarla başlayan kahvaltıya, tatlı da eklenince tüm gün şekerli ve yağlı yemiş oluyoruz. Bu da sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Sebze tüketimine yer vermek için sarma, dolmalar, çeşitli tam tahıllarla hazırlanmış salatalar ve şerbetliler yerine sütlü ve meyveli tatlılar tercih edilebilir. Şeker, kalp, tansiyon, mide bağırsak gibi hastalığı olanlar yemek yeme eylemine odaklanmayıp, doktor tavsiyelerine uymalı” diye konuştu.
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