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Bir başa bir göz yetmez

Görme yetisinin kaybedilmesine yol açan katarakt hastalığı, en sık 65 yaş üzerindeki kişilerde görülüyor.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Bir başa bir göz yetmez
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Görme yetisinin kaybedilmesine yol açan katarakt hastalığı, en sık 65 yaş üzerindeki kişilerde görülüyor. Katarakta ışık hassasiyeti, sık kırma kusuru değişimi gibi belirtilerin ortaya çıktığını söyleyen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, “Özellikle tek gözünde kataraktı olan hastalar ‘bir başa bir göz yeter’ diyor. Oysaki katarakt genellikle iki taraflı olur ancak asimetrik başlar. Bir göz daha önce etkilenir. Böyle hastaların genellikle diğer gözünde de zamanla katarakt ortaya çıkacak ve tümüyle görme kaybı oluşur” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi
Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi

PERİYODİK MUAYENE ŞART

  • Hastalığın yaşa bağlı olmakla birlikte diyabet ve göze travma alınması gibi durumlarla ortaya çıkabildiğini söyleyen Tanrıverdi, “Çok güneş ışığı alan coğrafyalarda daha sık gözlemlenen katarak, günümüzde az gelişmiş ülkelerde halen en sık görme kaybı nedeni. Yaşlı popülasyonda görülmekle beraber doğumsal olarak da ortaya çıkabilir. Doğumdan sonra her yıl periyodik göz muayenesi yapılmalı” diye konuştu.

HASTALAR ENDİŞE ETMESİN

Tanrıverdi sözlerini şöyle sürdürdü: “Kataraktın tek tedavisi, güvenirliliği tüm dünyada kabul edilen fakoemülsifikasyon yöntemi ile kataraktlı merceğin temizlenerek yerine yapay göz içi mercek implante edilmesi. Bazı hastalar bu yöntemle ilgili endişe duysa da milyonlarca kişiye bu yöntem uygulandı. Sözkonusu materyaller dokularımız için oldukça uyumlu. Bu nedenle hastalarımız gönül rahatlığıyla mevcut tedavi yöntemini uygulatabilirler.”

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