Birun Kümbet Dağ Evi'nden yüzde 20 indirim fırsatı

Giresun'da 1800 metre yükseklikte Türkiye’nin en temiz havasının bulunduğu Kümbet Yaylası’ndaki Birun Dağ Evi, doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlere, uygun imkanlar sunuyor. İster otel odası ister bungalovda tatil yapmak isteyenler, 15 Haziran'a kadar tüm konaklamalardan yüzde 20 indirimli faydalanabilecek.
Eşsiz doğal güzelliği, temiz havası ve otantik yapısıyla son yıllarda turistlerin ilgisini çekmeye başlayan Giresun yaylaları, yaz ve kış turizminde Türkiye ve Avrupa'nın önemli bölgelerinden biri haline geliyor. Giresun’un Kümbet Yaylası’ndaki Birun Dağ Evi de doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlere güzel imkanlar sunuyor. İster otel odası ister bungalov, tercih edilirse dublex bungalovlar 15 Haziran'a kadar %20 indirim imkanı ile konukların tercihine sunuluyor. Lezzetli yemekleri ve geniş alanları, yürüyüş yolları, hamam ve sauna gibi avantajları misafirlere dinlenmeleri için imkan veriyor.
Birun Kümbet Dağ Evi tesislerinin kurulu bulunduğu Kümbet yaylalarında bitki örtüsü genel olarak köknar, ladin, sarıçam, sedir, kayın, meşe, ıhlamur, karaağaç, gürgen, kızılağaç, yabani fındık gibi ağaç türleriyle kardelen, yabani açelya, orman gülü, gökovan gibi binlerce çeşit kır çiçeği ile kaplı.
Giresun'un yıldızlara en yakın adresi
1800 metrede Türkiye’nin en temiz havasının bulunduğu bölge olan Giresun Kümbet Yaylası’nda bulunan Kümbet Dağ Evi, şehir karmaşasından uzakta doğayla bir arada bulunarak gece vakti yıldızları seyretme imkanına sahip.
Kümbet'in Gazze hassasiyeti
Kümbet Dağ Evi, misafirlerine hizmet verirken, Gazze'de yaşanan soykırım suçuna ortak olan ve finanse ettiği bilinen boykot ürünleri satışının yapılmayacağını duyurdu.