Birun Kümbet Dağ Evi'nden yüzde 20 indirim fırsatı

Eşsiz doğal güzelliği, temiz havası ve otantik yapısıyla son yıllarda turistlerin ilgisini çekmeye başlayan Giresun yaylaları, yaz ve kış turizminde Türkiye ve Avrupa'nın önemli bölgelerinden biri haline geliyor. Giresun’un Kümbet Yaylası’ndaki Birun Dağ Evi de doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlere güzel imkanlar sunuyor. İster otel odası ister bungalov, tercih edilirse dublex bungalovlar 15 Haziran'a kadar %20 indirim imkanı ile konukların tercihine sunuluyor. Lezzetli yemekleri ve geniş alanları, yürüyüş yolları, hamam ve sauna gibi avantajları misafirlere dinlenmeleri için imkan veriyor.