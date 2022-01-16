Bu liste kalbi üzüyor

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, kalbi sağlıklı tutmak için alışveriş sepetinden uzak tutulması gereken listeleri sıraladı. Fast-food burgerlerin başını çektiği listede, işlenmiş ve tütsülenmiş etler dikkat çekiyor.
- Ölçülü tüketilen sığır etlerinin kalp sağlığına yarar sağladığını kaydeden Prof. Nurkalem, “Ancak hayvanlardan elde edilen doymuş yağlar, özellikle karbonhidratlarla birleştirildiğinde kalp sağlığı üzerinde zararlı bir etkiye sahip. Daha düşük kaliteli malzemeler ve sağlıksız pişirme yöntemleri kullanma eğiliminde olan fast-food restoranlarından kaçınmak gerek” dedi.
Nurkalem, kızarmış yiyecekler, pizza, şekerli tahıllar, margarin, kurabiye ve hamur işleri ile diyet içeceklerinin de kalp sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.