Bunlar Ege’nin balıkları

Her balık, elde edildiği denizin suyu ve dip besinlerini alarak büyüyor. Bu da denizden denize az da olsa farklılık göstermesine neden oluyor. Elbette en ideal deniz, temiz denizdir. Denizlerimizi temiz tutmak, çok daha sağlıklı balıklar yememizi sağlar. Türklerin balıkla tanışıklığı eski olsa da, muhtemelen büyük sürüler beslediklerinden ve lezzetini tercih ettiklerinden, balık yemekleri mutfaklarında et kadar yer kaplamıyor. Fakat Anadolu’ya geldikten sonra özellikle Karadeniz’de balığı çok severek tüketiyorlar. Osmanlı sarayı dışında, halkın mutfaklarında balık yemekleri var mı diye düşündüm ve bugün sizlerle, yöresel balık lezzetleri paylaşmak istedim. Elbette hepimiz Karadeniz’in bu konudaki başatlığını biliyoruz. Çok eski tarihlerde Mezopotamya’da elli farklı balık çeşidinin yendiğini kaynaklardan öğreniyoruz. Hatta pazarlarda balık satıcıları da bulunmaktaymış. Balıklar tıpkı bugün olduğu gibi ızgara ile, kızartılarak veya haşlanarak tüketilmekteymiş. Geçmiş yazılardan hatırlarsanız, dünyanın en eski yerleşimi olan Celile yakınlarındaki Ohalo II Kazı Alanı'nda eskiden yaşamış insanların balık tuttuğu ve yediğine dair kanıtlar bulunmuştu. Hititler'in de balık tükettiğini biliyoruz. Bir dönem kırmızı etin hakimiyeti olsa da bugün yine balıklar daha çok hayatımızda, mutfağımızda bulunuyor. Peki bir balığın sağlıklı olduğunu nasıl anlayabiliriz? Her şeyden önce donuk olmadığından emin olmalıyız. Sert ve diri, parlak görünüyor olmalı. Pulları dökülmeye başlamış ve derisi, gözleri matlaşmış balık taze olmadığı için sağlığa zararlı da olabiliyor. ilk işaret her zaman kokusu elbette. Tezgahtan buram buram deniz kokusu almıyorsak, balıklar kendine has kokusunu yitirmişse, tercih etmemeliyiz. Çoğumuzun bildiği “Balık ve yoğurt bir arada yenmez” inancı da buradan geliyor aslında. Bozuk balık ile ekşi yoğurt birleştiğinde sonuç çok kötü olabiliyor. Bu yüzden yediklerimizin doğallığına ve tazeliğine özen gösterelim. Bugün Karadeniz’in hepimizin bildiği güzel balık yemeklerinden farklı olarak Ege’ye inelim ve Egeli tarifler paylaşalım istiyorum. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.