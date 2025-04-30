Cumartesi Buluşmaları’nda kültüre dair konular

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nce (TDED) düzenlenecek, dil, edebiyat ve kültüre dair önemli konuların masaya yatırılacağı haftalık söyleşi programı “Cumartesi Buluşmaları”na önemli isimler konuk olacak. Dernekten yapılan açıklamaya göre, 3 Mayıs’ta saat 14.00’te derneğin genel merkezindeki Ahmed Yesevi Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek mayıs ayının ilk programına Prof. Dr. Filiz Aydoğan Boschele katılarak “Yapay Zekanın Eleştirel Boyutları” başlığını ele alacak. 10 Mayıs’ta “Kültür Meselelerimiz Üzerine” başlıklı söyleşiyi Mahir Ünal gerçekleştirirken, Prof. Dr. Recep Alpyağıl da 17 Mayıs’ta “Felsefe Dili Olarak Türkçe” başlıklı konuşma yapacak. Hasan Hüseyin Özbunar ve Mahsum Oğrak, 24 Mayıs’ta “İki Uç Arasında: Şiirde Anlam”, yazar Oğuzhan Oğuzbey ise 31 Mayıs’ta “Genç Hikaye” konulu söyleşi düzenleyecek.