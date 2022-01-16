Dijital nesli anlamak zorundayız ​

Son dönemde dikkat çeken metaverse evreninin sanal konserlerden, dijital oyunlara kadar çok geniş bir çerçevede gençleri etkilediğine dikkat çeken Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, dijital oyunlar ve sanal alışveriş için çok geniş seçeneklerin olacağı evren ötesi dünyada, gençleri bağımlılık, yalnızlık ve obezite gibi risklerin beklediğini söyledi. Geleneksel itaat yöntemlerinin dijital gençlerde işe yaramadığına dikkat çeken Prof. Tarhan, “Dijital nesli anlamamız gerekiyor. Geleneksel yöntemlerin kötü sonuçlarını görüyoruz. Gençler söylediklerimize itaat etsin istiyoruz ama gençlik sorup, düşünüp ikna olursa itaat ediyor” dedi.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

GENÇLER HEDONİZM KISKACINDA

Amerikalı rapçi Travis Scott’un 3D avatarla 12 milyon kişiye konser verdiğini hatırlatan Prof. Tarhan, “Konsere 12 milyon kişi geliyor ve sanatçının avatarı konuşuyor. Çok cazip, son derece etkili, ama son derece tehlikeli. Sanal evrende kötülükler de var. Gerçeklerden kopmamak gerekiyor. Batı medeniyetinin hedonizm yani zevkçilik hastalığı var. Hedonizmi yaşam amacı olarak görüyorlar. Metaverse ise hedonizmin yeni bir versiyonu. Gençler birçok şeyi kolay elde ettikleri için büyük risk grubundalar” uyarısında bulundu.

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OYUN BAĞIMLILIĞINA YENİ BİR ALAN

Metaverse evreninde arsa satın almadan oyunlara kadar pek çok farklı seçeneğe dikkat çeken Prof. Tarhan, bu durumun oyun bağımlılığıyla ilgili yeni riskler barındırdığına dikkat çekti. Tarhan, “Bu işin içerisinde büyük oyun şirketleri var. Gençlerin oyun bağımlılığından biz çok çekiyoruz, gençlerde okul reddi gibi sorunlar var. Böyle bir durumda oyun bağımlılığının yeni bir alanı ortaya çıkıyor. Bu sanal dünyada alışverişler kripto paralar ve bitcoinlerle olacak” diye konuştu.

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Psikolojik etkileri var!

Metaverse’nin ‘evren ötesi anlamına geldiğine dikkat çeken Tarhan, “Burada çok fazla söylenmeyen bir şey var. İşin psikolojik boyutuyla çok yakından ilgili olduğu için bu Metaverse’yi ‘Tanrısal evren’ olarak da sunmaya çalışıyorlar. Şu an Yeni Tanrı olarak kabul ediliyor çünkü buranın sahibi her şeyi kontrol edebilecek” dedi.