Hakkâri balı beş kat daha değerli

Ünü dünyaya yayılan Hakkari balı, diğer ballardan 5 kat değerli. Baldaki lezzetin sebebi ise rakım ve bitki örtüsünün çeşitliliği. Hakkari genelinde 160 bin kovan var ve bin 600 kayıtlı arıcı bulunuyor. Hakkari Yüksekova Bulaklı Köyünde 5 bin arı ve 500 kovan ile üretim yapan 35 yıllık Arıcı Arif Özçobanoğlu, “Markette rafta olması için balın 300 prolin değeri olması gerekirken, benim balımın değeri 1500 prolin” diyor. Bu hafta Yeni Şafak olarak Hakkari Yüksekova’daki Cilo Dağı eteklerinde bulunan Bulaklı Köyü’ndeki bal üreticileri ile konuştuk.

Burada yapılan bal gerçek bal

Marketteki rafların yüzde 70’inin arılar sayesinde olduğunu vurgulayan Hakkari Arıcılar Birliği Başkanı Fazıl Durmuş, “Arıların sadece işleri bal yapmak değil. Tüm tozlaşmayı sağlayan ekosistemdeki vazgeçilmez bir parçadır. Market raflarının yüzde 70’i arıların etkileri ile oluşur” diyor. İki bin rakımlı bir yerde arıcılık yaptıklarını burada tarımsal ilaçlama olmadığını çizen Durmuş, “Bundan kaynaklı arıların çiçeklerden topladığı nektarlar kaliteli, bölgede organik üretim istiyoruz. Şeker kullanılmıyor. Burada yapılan bal gerçek bal” açıklamasını yapıyor. Bu kadar yüksel bir rakımda arıcılık yapmanın mevsime göre yer değiştirmeyle mümkün olabileceğinden de bahseden Durmuş, kovanların havanın soğuması ile birlikte taşındığını anlatıyor. “Havalar eksi 30 dereceye kadar düşüyor. O zamanlarda Cizre, Mersin, Adana ve Antalya gibi şehirlere kovanları taşıyoruz. Arılar ürettiği ballar ile kovanlardan çıkmadan kışı geçiriyorlar. Taşımayı kapalı tırlar ile yapıyoruz. Akşam götürüyoruz çünkü saldırgan olmuyorlar” diye konuşuyor.

Ailecek bu işi yapıyoruz

35 yıldır arıcılık yaparak geçimi sağlayan şimdiler de ise 5 bin arı ve 500 arı kovanı ile üretim yapan Arif Özçobanlı, “Ailecek bu işi yapıyoruz. Ballarım doğal, şeker kullanma yok. Yılda iki defa sağım alıyoruz. Ben her üretimimi burada kendim yapıyorum. Bu bölgede tarım ilaçlaması yok, şeker namına hiç bir şey yok” ifadelerini kulanıyor. Hakkari balının değerinin diğer yörelere göre yüksek olduğunu belirten Özçobanlı, “Burada ürettiğimiz bal 1500 proline kadar yükseliyor. Marketlerde bir balın satılması için 300 prolin değerinde olması gerekiyor. Bizim ballarımızın değeri 5 katı daha yüksek” şeklinde konuşuyor. Arıların nelerden hoşlanıp hoşlanmadığını açıklayan Arif Çobanoğlu, “Arılar siyahı sevmez. Beyazı sever. Bu yüzden kıyafetlerimiz beyaz. Kokan çorabı da sevmezler. Bu yüzden arının yanına gitmeden önce mutlaka duş alınmalı. Arı sağımına 10’da başlayıp 17.00-18.00 arasında bitiriyoruz. Bu aralıkta yalnız öğlen güneş tam tepedeyken çok sinirli oluyorlar” diyor.







