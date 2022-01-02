​Hamileler vegan beslenebilir​

Her geçen gün popülerleşen vegan beslenme kültürüne kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Vegan beslenen anne adaylarına tavsiyelerde bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, “Hamilelik döneminde protein ağırlıklı beslenmek önemli. Vegan beslenen anne adaylarının iyi planlanan bir beslenme düzeniyle vitamin ve protein yönünden zengin besin tüketmesi gerekiyor” dedi.
- Hamilelikle birlikte diyetin de düzgün planlanmasını tavsiye eden Prof. Karaman, “Artan kalori ve protein ihtiyacı için yeterli miktarda demir, B12 ve D vitamini ve protein alması şart. Bu nedenle baklagil, yeşil yapraklı sebze, kinoa, fıstık ezmesi ve soya ürünleri tüketilmeli. Demir ihtiyacı pekmez ve ıspanak gibi yeşil yapraklı sebzelerden karşılanabilir” diye konuştu.