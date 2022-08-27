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İsim değişikliği değil düzeltme

E-devlet üzerinden ad ve soyaddaki yanlış yazımların düzeltilmesi imkanını yanlış anlayanlar, nüfus müdürlüklerinin iş yükünü patlattı. İsmini ve soy ismini değiştirebileceğini zanneden vatandaşlar, e-devlete hücum edince, dakikada 2 başvuru yapıldı. Bir kadının kocasının soy ismini değiştirme talebinde bulunması ise şaşkınlık yarattı.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
İsim değişikliği değil düzeltme
Arşiv

Kimi ismini, kimi soy ismini düzelttirmek istiyor. Kimi ise aynı anda 4 isim almak için talepte bulunuyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün e-devlet üzerinden ad-soyad değiştirme başvurularını açmasıyla birlikte çok ilginç bir süreç başladı. İsmini ve soy ismini değiştirebileceğini zanneden onlarca vatandaş, İlçe Nüfus Müdürlüklerini talep yağmuruna tuttu. Normal şartlarda, olumsuz izlenim bırakan veya imla hatası olan isim ve soy isim için ayda ortalama 100 dilekçe alan Nüfus Müdürlüklerine, e-devlet başvurusunun aktifleşmesiyle birlikte dakikada 2 başvuru düştü.

OLAYI YANLIŞ ANLAMIŞLAR

İstanbul genelindeki Nüfus Müdürlüğü çalışanları da yoğunluktan dolayı şaşkına döndü. Yeni Şafak’a konuşan bir Nüfus Müdürlüğü çalışanı, “Bakanlık, yalnızca ‘isim-soy isimlerde imla ve yazım yanlışlarıyla ilgili’ düzenleme yapılmasına izin verildiğini açıkladı ama sistem pek çok vatandaş tarafından yanlış anlaşıldı. İnsanlar sil baştan isim soy isim değiştirmek istiyor. Tabi sisteme yağmur gibi yağan onlarca talebi inceleyip reddetmek için bile 4-5 personel görevlendirmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

ÇOK İLGİNÇ TALEPLER VAR!

  • Vatandaşların niçin isim ve soy ismini değiştirmek için bu denli istekli olduğu bilinmezken, bu konuda çok ilginç talepler de var. Yusuf isimli bir vatandaş, isminin Tita Yusuf olarak değiştirilmesini talep ederken, bir başka vatandaş ise isminin Muhammed, Ali, Osman, Ömer, Ebu Bekir, Abdurrahman Han olmasını istemiş. Bir başka başvuruda da, kadın kocasının soy ismini değiştirme talebinde bulunmuş.

ACİL DEĞİŞTİRİN!

İsim soy isim değiştirmek isteyen vatandaşların bazıları ise oldukça aceleci. Başvurusunu yapan bir vatandaş nüfus müdürlüğüne, “İsim soy isim değiştirmek için dilekçe verdim, kimlik için randevu alacağım, değişikliği onayladınız mı?” diye sordu. Nüfus Müdürlüğü çalışanının, “Başvurunuzu ne zaman yaptınız?” sorusuna, ilgili vatandaşın, “10 dakika önce” yanıtı vermesi, nüfus çalışanlarını oldukça şaşırttı.

Olumsuz anlama gelenler değiştiriliyor

  • Tanga, Satılmış, Yosma gibi olumsuz algı oluşturan isim ve soy isimleri olanlar değişiklik talebinde bulunanların başında geliyor. Yönetmeliğe göre, imla hatası varsa, toplumca kabul görmeyen komik isim varsa değişiklik yapılabiliyor.

Ayda 1 kurul toplanıyordu

İsim değiştirme işlemleri, online uygulamadan önce, isim değiştirmek isteyen vatandaşlar için Kaymakam başkanlığında, İlçe İdare Kurulu kararı gerekiyordu. Elden verilen dilekçeler, ayda 1 kez toplanan bu kurulun değerlendirmesiyle değiştirilebiliyordu.

Ad-soyad değişikliği E-Devlet'te: En çok değiştirilen isimler belli oldu
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Bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın, 2017 yılında yapılan düzenleme ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nunda Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla değiştirilebilmesine imkan tanınmıştı.
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2019 yılında Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı.
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Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen adlarında mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.
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TOPLAM 433 BİN DEĞİŞİKLİK YAPILDI<br><br>Belirtilen gerekçelerle ad ve soyadı kaynaklı sıkıntı yaşayan ve değiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından düzenleme yoğun ilgili gördü.
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Uygulama sayesinde 2017 yılından bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.
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Düzenleme ile en çok \"Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut, Kahriman gibi soyadları değiştirildi.
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\"YUNİS, MEMET, RABİYE, HAVA\"<br><br>Vatandaşlar tarafından en çok değiştirilen isimler ise \"Yunis, Memet, Rabiye, Hava, Esme, Ümüt, Sümeyya, Firdes, Perişan, Sadet\" gibi isimler oldu.
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Mahkeme kararı aranmaksızın il ve ilçe idare kurulları tarafından hatalı isimlerin değişimi sağlandı.
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İLK SIRA İSTANBUL'DA<br><br>En çok ad ve soyadı düzeltmesi yapılan şehir İstanbul oldu.
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İstanbul'da 80 bine yakın isim ve soyisim değişikliği yapılırken, Sabah'ta yer alan habere göre İstanbul'u sırasıyla Ankara, Diyarbakır, Antalya, Adana, Bursa, takip etti.
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ARTIK E-DEVLET'TEN BAŞVURU YAPILABİLECEK<br><br>Uygulama sayesinde ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerde kısaltıldı.
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SON TARİH 24 ARALIK<br><br>Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla da yapılabileceğini duyurdu.
Title
Vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.
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Ad ve soyadı değişikliği nasıl yapılır?<br><br>- T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapınız.<br><br>- Kurumlar sekmesinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığını seçiniz.<br>Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü başlığı altında e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler listesini göreceksiniz.<br><br>- ​e-Devlet ad soyadı değişikiliği başvurusu için tıklayınız.​
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- Bu listeden \"İl İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması\" seçeneğine tıklayınız.<br><br>-Burada ilgili başvuruyu tamamlamanız için mobil imza veya elektronik imza onayınız gerekmektedir.
Title
NOT: Mobil imza veya elektronik imza olmadan ilgili başvuruyu tamamlayamazsınız.
Ad-soyad değişikliği E-Devlet'te: En çok değiştirilen isimler belli oldu
2017 yılında yapılan düzenlemeyle bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği Nüfus Müdürlüklerinden yapılmasına imkan tanımıştı. Bugüne kadar 433 bin 488 kişinin faydalandığı hizmet e-Devlet'e taşındı. 24 Aralık'a kadar vatandaşların hatalı isim ya da soyisim değişikliği yapma süresi uzatılırken, en çok düzeltilen isimler ve değiştirilen soyisimler belli oldu.

İsim-soyisim değişikliği e-Devlet’te
GÜNDEM
İsim-soyisim değişikliği e-Devlet’te

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