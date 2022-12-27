Hayat İstanbul Edebiyat Festivali başladı
KÜLTÜR SANAT

İstanbul Edebiyat Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesi’nin destek verdiği, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin düzenlediği İstanbul Edebiyat Festivali başladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Edebiyat Festivali başladı
İstanbul Edebiyat Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sultanbeyli Belediyesi’nin destek verdiği, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi’nin düzenlediği İstanbul Edebiyat Festivali başladı. Bu yıl 14. kez gerçekleşen festival, Rasim Özdenören anısına yapılıyor. 29 Aralık’a kadar sürecek festivalde bugün Rasim Özdenören oturumları, şiir dinletileri, Sezai Karakoç İstanbul’u oturumu ve İstanbul Şarkıları başlıklı programlar edebiyatseverleri buluşturacak. Yarın gerçekleşecek panellerde ise edebiyat, edebiyatçılar ve İstanbul konuşulacak. Açılış töreninde, festival kapsamında Rasim Özdenören Özel Ödülleri de sahiplerini buldu. Alim Kahraman, Nezir Eryarsoy, Saliha Tunç ve İz Yayıncılık ödüle layık görüldü.

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