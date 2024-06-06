İstanbul’da randevu sıkıntısı aşılıyor

İstanbul içindeki randevu sorunu belirli branşlar dışında büyük ölçüde çözüme kavuşuyor” dedi. Bakan Koca, önceki gün toplanan kabinenin ardından getirilen yeni randevu sistemi uygulaması ile başkentte yapılacak Sağlık Vadisi Projesi konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Onaylı randevu sistemi konusunda Koca, son durumu şöyle değerlendirdi: “Randevu sadakat oranında çok büyük bir iyileşme var. Şu an görünen bir iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorun çözülüyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz.”