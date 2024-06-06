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İstanbul’da randevu sıkıntısı aşılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu sorununun çözülmesi için geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren MHRS Onaylı Randevu Sistemi'nde son duruma ilişkin, “İstanbul en kritik il durumundaydı.

Nur Banu Aras
04:00 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:23 - 6/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul içindeki randevu sorunu belirli branşlar dışında büyük ölçüde çözüme kavuşuyor” dedi. Bakan Koca, önceki gün toplanan kabinenin ardından getirilen yeni randevu sistemi uygulaması ile başkentte yapılacak Sağlık Vadisi Projesi konusunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Onaylı randevu sistemi konusunda Koca, son durumu şöyle değerlendirdi: “Randevu sadakat oranında çok büyük bir iyileşme var. Şu an görünen bir iki branş dışında ileri tarihlere randevu alınması gerekmeden sorun çözülüyor. Tetkikler için de kapasite kısıtı olan yerler var. Özellikle görüntüleme konusunda sorun yaşayan yerler var. Onlar için de aldığımız tedbirler hayata geçtikçe rahatlama görüyoruz.”

SAĞLIK VADİSİ’NDE İLK ETAP LABORATUVARLAR

Koca, Sağlık Vadisi kurulmasına ilişkin kararnamenin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından imzalandığını hatırlatarak “Türkiye Sağlık Vadisi kurulmuş oldu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı şirket kurulumu için gerekli adımları atıyor. Bundan sonra Bilkent Şehir Hastanesi’nin yanında olan arazi tahsis edilerek altyapı işleri başlayacak. İlk etapta altyapı araştırma laboratuvarları ve akredite test laboratuvarları kurulacak. Ar-Ge ve pilot üretim yapılacak. Biyoteknoloji alanındaki kalkınmamızın ilk adımını böylece atmış oluyoruz. Hayırlı olmasını dilerim” dedi.




#Sağlık Bakanlığı
#Toplum
#İstanbul
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