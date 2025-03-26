Karadeniz şarkıları Mısırlıları duygulandırıyor

YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, Mısır programı kapsamında Kahire’de Türkçe sevdalıları ile bir araya geldi. Eğitim gören öğrenciler ile ilgilenen Aliy, enstitüdeki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

DÜNYA İLE KÖPRÜ KURUYORUZ

Ziyaret kapsamında konuşan Başkan Aliy, “Türkçeyi öğrenmek sadece bir dili öğrenmek değil, aynı zamanda kültürel bir köprü kurmaktır. Sizler bu köprüyü kurarak Mısır ve Türkiye arasındaki dostluğu daha da güçlendiriyorsunuz” dedi. Enstitü olarak dünya ile köprü kurduklarını kaydeden Aliy, “Bu başarı hikâyeleri, Türkçe öğrenme sürecinin insanları nasıl dönüştürdüğünü gösteriyor. Yunus Emre Enstitüsü olarak dil öğretmenin ötesine geçip tüm dünya ile dostluk köprüleri de kuruyoruz” dedi.

TÜRKÇE ÖĞRENMEK KEYİF VERİYOR

Kahire’de eğitim gören farklı meslek grubuna sahip gençler Türkçe sevdalarını anlattı. Mimar Menna Tamer, “Türk dili benim için bir tutkuya dönüştü. Bu dilin zengin yapısını ve kültürel derinliğini keşfetmekten büyük keyif alıyorum”açıklamasında bulundu. Türk dizileri ve doğasından etkilenerek Türkçe yolculuğunu anlatan Japon Dili ve Edebiyatı mezunu Toka Alaa, “Yakında, müşteri hizmetleri alanında, Türkçeyi aktif olarak kullanacağım bir işe başlayacağım” dedi.

TÜRKİYE HAYALİ GERÇEK OLDU

Türkçe öğreniminin bir hayat amacı haline getirdiklerini kaydeden Doktor Marwa Elgawish ve göz doktoru Nahlah Şihab El-Din, yoğun iş temposuna rağmen Türkçe öğrenmeyi ihmal etmiyor. Türkiye’yi ziyaret etme fırsatı bulan Dr. El-Din, ‘’Türk halkı ile tanışmak hayallerim arasındaydı’’ dedi.

KARADENİZ HÜZÜNLENDİRİYOR

Anlat Karadeniz şarkısını söyleyen Turizm mezunu müzisyen Shams Muhammed, “Karadeniz şarkılarını Türkçe olarak söylemem beni duygulandırıyor. Türkçe şarkılarla bağ kurmak beni mutlu ediyor” dedi. Arkeolog ve tur rehberi Ghada Arafa Aly, Türkçe bilmesinin meslek hayatından büyük bir kapı araladığını kaydetti. Aly, “Türk turistlere kendi dillerinde hizmet verebilmek benim için gurur verici” dedi. Türk Dili ve Edebiyatı mezunu İman Dip ise, Türkçe öğrenmeye başladığı ilk günlerden itibaren yaşadığı değişimi anlatırken öğretmenlerinin katkısının büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Dip, “Bilgi ve emeklerini esirgemeyen öğretmenlerime teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu. Kursiyerlerin şiir ve şarkı performanslarının ardından program fotoğraf çekiminin ardından son buldu.







