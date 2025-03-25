Yunus Emre Anadolu ile Nil’i iftarda buluşturdu

Kahire, Yunus Emre Enstitüsü tarafından organize edilen iftar programına Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, T.C. Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Singapur, Brunei ve Pakistan büyükelçileri, Mısırlı sanatçılar Ahmed Shaker, Leka El Khamesy, Dalia Mostafa, Azza Huseiny, Sayed Foad ile bürokratlar, akademisyenler ve gazeteciler katıldı. İftar etkinliğinde Kahire YEE’nin 15. Kuruluş yıl dönümü ve Türk-Mısır ilişkilerinin 100.yılı kutlandı.

68 ÜLKEDE 92 MERKEZ

Açış konuşmasını yapan Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Aliy, “Yunus Emre Enstitüsü olarak kuruluşumuzdan bu yana Türkçenin kadim sesini dünyaya duyurmak, Türk kültürünü, sanatını, tarihini, edebiyatını, mutfağını, kısacası bize ait olan her şeyi tanıtmak için kültür merkezlerimiz aracılığıyla faaliyet gösteriyoruz. Bugün 68 ülkede 92 kültür merkezi ile birbirinden farklı kültürlerle temas ediyor, bilgi ve birikimlerimizi karşılıklı paylaşarak kültürel zenginliğe katkıda bulunuyoruz’’ dedi.

ANADOLU İLE NİL’İN KARDEŞLİĞİ

Türkiye ve Mısır’ın, tarih boyunca birbirine kök salmış iki dost ülke olduğunu vurgulayan Aliy, ‘’Nil’in bereketi ile Anadolu’nun zenginliği, ortak geçmişimizde derin izler bırakmış; ticaretten sanata, edebiyattan mutfağa kadar pek çok değeri birlikte yoğurmuştur. Bugün burada, bu kadim dostluğun bir nişanesi olarak bir araya geldik. Enstitümüz aracılığıyla Türk ve Mısır toplumlarının birbirini daha yakından tanıması, halklarımız arasındaki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirecektir." açıklamasında bulundu.

TEZKİP SERGİSİ AÇILDI

Programda konuşan T.C. Kahire Büyükelçisi Sayın Salih Mutlu Şen, enstitünün geniş kapsamlı faaliyetlerine dikkat çekti. Etkinlik kapsamında 20 eserden oluşan "Ata Yurttan, Ana Yurda" Tezhip Sergisi'nin açılışı yapıldı. İki ülkenin dışişleri bakanlıkları tarafından ilan edilen diplomatik ilişkilerin 100. yılı ve Kahire YEE’nin 15. yılının birlikte idrak edilmesi kapsamında yıl boyunca çeşitli etkinlikler yapılacak. Çalışmaların Türkiye-Mısır ilişkileri ve iki ülke arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.





Yunus Emre Anadolu ile Nil’i iftarda buluşturdu Gündem / Ankara











