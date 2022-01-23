​Meme kanserine karşı tarama testlerini ihmal etmeyin

Kadınlarda sıkça görülen meme kanseri, erken tanı ve tedavi imkanları sayesinde korkulu rüya olmaktan çıktı. Kovid-19 sebebiyle sağlık tesislerine erişimin zorlaştığını hatırlatan Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden, Op. Dr. Aygün Yıldız, “Hollanda’da yapılan araştırma, tarama mamografilerinde yaklaşık yüzde 70’lik azalma olduğunu ortaya koydu. Bu oran önümüzdeki 10 yıllık dönemde meme kanseri kaynaklı ölümleri binde 2-2.4 oranında arttırabilir. Salgının şiddeti azalırken, tüm kadınların erken tanı için tarama yaptırması lazım” diye konuştu. Yıldız, detayları Yeni Şafak için yazdı.

Aygün Yıldız

ERKEN TANI ŞART

Her kadının yüzde 10-15 oranında meme kanserine yakalanma riski var. Meme kanserinde erken teşhis başarılı bir tedavinin ilk basamağı. Bu nedenle her kadının 20 yaşından itibaren ayda 1 kez kendi kendine meme muayenesi yapması, 40 yaşından sonra da yılda 1 kez mamografi çektirip doktora muayene olması şart.

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RİSK ALTINDASINIZ

Ailede meme kanseri öyküsü, bir memesinde kanser olması, ileri yaş, östrojen hormonun yüksek olması (erken yaşta adet görmek, geç yaşta menapoza girmek), doğum yapmamak, geç yaşta doğum yapmak, emzirmemek, kilo, az hareket ve hormon tedavisi risk faktörlerinin başında geliyor. Bu faktörleri taşıyan kadınlara erken dönemde tanı konulup tedaviye başlanırsa, başarı şansı yükseliyor.

KİLO KANSERİ TETİKLER

Egzersiz yapan kadınlarda meme kanseri riskinin azalıyor. Yağ dokusu östrojen hormonunun başlıca kaynağı olurken, yüksek östrojen meme kanseri için risk faktörü. Egzersiz ayrıca insülin duyarlılığını artırarak vücuttaki meme kanseri riskini arttıran IGF-1 gibi maddelerin azaltılmasını sağlıyor. Sağlıklı beslenip kilo almayarak, riski yüzde 30-35 oranında azaltabilirsiniz.

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ERKEN TANI MÜMKÜN!

Kanserin erken tespiti için 40 yaş üstü kadınlar 70 yaşına kadar her yıl düzenli mamografi çektirmeli. Mamografi bir meme kanserini ele gelmeden 3-4 yıl önce yakalayabiliyor. Tarama mamografisi kadınların ölüm riskini yüzde 20’in üzerinde azaltabiliyor.

Nasıl tedavi ediliyor?

- Cerrahi tedavi: Tümörlü dokunun tamamen çıkarılıp memenin bir kısmının alındığı bu yöntem, memenin tamamı alınmadığı için hastaları psikolojik olarak daha iyi hissettiriyor.

Tümörlü dokunun tamamen çıkarılıp memenin bir kısmının alındığı bu yöntem, memenin tamamı alınmadığı için hastaları psikolojik olarak daha iyi hissettiriyor. - Radyoterapi: Işın tedavisi olarak da bilinen bu yöntemde, kanserli hücrelerin yok edilmesi için X ışınları meme bölgesine ve koltuk altına uygulanıyor.

Işın tedavisi olarak da bilinen bu yöntemde, kanserli hücrelerin yok edilmesi için X ışınları meme bölgesine ve koltuk altına uygulanıyor. - Kemoterapi: Kanser hücrelerinin yok olmasına yardımcı olacak ilaçların kullanıldığı bu yöntemde, ilaçlar, ağızdan ya da damardan veriliyor. Cerrahi tedavi sonrası vücutta tümör kalmasa da tekrar oluşmasını önlemek için yapılan kemoterapi, cerrahi tedavi olamayacak kadar büyük tümörü olan hastalarda ise, tümörü küçültüp ameliyata olanak sağlıyor.

Kanser hücrelerinin yok olmasına yardımcı olacak ilaçların kullanıldığı bu yöntemde, ilaçlar, ağızdan ya da damardan veriliyor. Cerrahi tedavi sonrası vücutta tümör kalmasa da tekrar oluşmasını önlemek için yapılan kemoterapi, cerrahi tedavi olamayacak kadar büyük tümörü olan hastalarda ise, tümörü küçültüp ameliyata olanak sağlıyor. - Hormonoterapi: Bu yöntemde verilen ilaçlar östrojen hormonun salınmasını engelliyor.

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