MoMA’da iki Türk buluştu

Yolum New York’a düşünce uzun yıllardır çok merak ettiğim Museum Of Modern Art'ı (MoMA) gezmek istedim. Cuma günü kapıdaki kalabalık karşıladı. Çanta ve bilet kontrolünden hızlıca geçtikten sonra müzedeydim. Bu arada alınan her biletin 14 gün boyu geçerli olduğunu söylemeliyim.