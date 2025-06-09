Müzelere gece dopingi

Yeni Şafak’a konuşan İnceciköz, yerli ve yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisinin olduğu gece müzeciliğinin sürdürülebilir bir model olabileceğini anlattı. İnceciköz, “Hem kültürel erişim artıyor hem de müzeler kendi gelirlerini artırma yönünde önemli bir adım atmış oluyor. Örneğin, yalnızca yaz sezonunda yapılan gece ziyaretleriyle mevcut gelirin yüzde 15-20 oranında artabileceğini tahmin ediyoruz. Şu an ilk etapta 27 müze ve ören yeri bu kapsama alındı. Ancak olumlu geri dönüşlerden sonra bu sayı önümüzdeki dönemde artacak gibi görünüyor” dedi.

Birol İnceciköz

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜLÜYOR

Son 23 yılda yurt dışından yurt dışına kaçırılan 13 bin 290 eserin geri getirildiğini kaydeden İnceciköz, kaçırılan eserlerin iadesi konusundaki çalışmalar için, “Arşiv taramaları, bilimsel analizler, görgü tanıklarının bilgilerine başvurulması gibi süreçler adeta birer detektif gibi çalışan uzmanlarımız tarafından titizlikle yürütülüyor” diye konuştu.

2 BİN ESER İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Cumhuriyetin 102. yılına özel olarak başlatılan ‘100+2 Süreli Sergi: Anadolu’nun Kültürel Mirasına Yolculuk’ projesi hakkında da bilgi veren İnceciköz, “Ülkemizin dört bir yanındaki müzelerde yıl boyunca 102 farklı temada sergi düzenleniyor. Bu sergilerde daha önce hiç sergilenmemiş eserler ilk kez halkla buluşturuluyor. Şu ana kadar 2 bin 857 eser sergilendi ve bunların yüzde 81’i ilk kez görücüye çıktı” dedi.







