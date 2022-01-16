Sağlık turizmine destek istiyorlar

Türkiye’de günde ortalama 2 bin saç ekim işlemi yapıldığını belirten Türk Sağlık Turizmi Derneği (TÜSATDER) Başkanı Dr. Servet Terziler, vaka başına 1 destek elemanının gerekliliğine dikkat çekti.
- Bu alanda en az 10-15 bin eleman açığının var olduğunu aktaran Terziler, “2 yıllık eğitim programları ile sağlık alanında temel bilgilere sahip nitelikli destek elemanlarının yetiştirilmesi ülkemizin önünü açar” dedi. Terziler, İtalya, İspanya, İngiltere, Almanya, Hollanda gibi ülkelerin saç ekimi için Türkiye’yi tercih ettiğini söyledi.