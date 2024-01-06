Sarıkamış yolundalar

Özel Sarıkamış Treni, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenecek “Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı” için dün sabah başkentten uğurlandı. Yüzlerce genç, yolculuk sırasında şehitlere atfedilen türküleri seslendirdi. Sarıkamış şehitlerinin anısını ölümsüzleştirmek için öğrencilere plaket ve pul dağıtıldı. Ankara Lokman Hekim Üniversitesi’nde ebelik bölümü öğrencisi Berfin Hisar, ilk defa Sarıkamış Ekspresi ile yolculuk yaptığını söyleyerek “Bu raylarda tarih var.” dedi. Hisar, “Trendeki kompartımanımızda tüm şehit asker, öğretmenlerimiz ile 15 Temmuz şehitlerimiz için notlar hazırladık, isimlerini astık. Geçmişten günümüze tüm şehitlerimizi anıyoruz ” ifadelerini kullandı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Ayşe Zengel de Sarıkamış’ı herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi. Ankara Üniversite İlahiyat Fakültesi öğrencisi Rümeysa Babacan da Türk tarihini doğru bir şekilde öğrenmenin ve geleceği buna göre inşa etmenin önemine değindi.