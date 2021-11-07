Hayat Şehir yaşamı alerji yapıyor
GENEL SAĞLIK

Şehir yaşamı alerji yapıyor

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, değişen yaşam şartlarının çocuklarda alerji ve astım hastalıklarını artırdığını söyledi.

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
​Şehir yaşamı alerji yapıyor
Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, değişen yaşam şartlarının çocuklarda alerji ve astım hastalıklarını artırdığını söyledi.

  • Modern yaşam biçiminin alerjik hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını söyleyen Çokuğraş, “Köylerde yaşayan çocuklar şehirlerde yaşayanlara göre daha şanslı. Çocuk sürekli ahıra giriyorsa, kümesten tavuğun altından yumurtasını alıyorsa, aynı evde 4-5 çocuk bir arada yaşıyorsa, enfeksiyon geçirmeye daha müsait bir ortamda yaşıyorsa bu çocuklarda alerjik hastalıklar daha az oluyor. Şehir hayatı insanlarda alerjik hastalık sıklığını gerçekten arttırıyor” diye konuştu.
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