​Şehir yaşamı alerji yapıyor

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, değişen yaşam şartlarının çocuklarda alerji ve astım hastalıklarını artırdığını söyledi.
- Modern yaşam biçiminin alerjik hastalıkların ortaya çıkmasını kolaylaştırdığını söyleyen Çokuğraş, “Köylerde yaşayan çocuklar şehirlerde yaşayanlara göre daha şanslı. Çocuk sürekli ahıra giriyorsa, kümesten tavuğun altından yumurtasını alıyorsa, aynı evde 4-5 çocuk bir arada yaşıyorsa, enfeksiyon geçirmeye daha müsait bir ortamda yaşıyorsa bu çocuklarda alerjik hastalıklar daha az oluyor. Şehir hayatı insanlarda alerjik hastalık sıklığını gerçekten arttırıyor” diye konuştu.