Hayat Tedavide kesinti sağlıktan eder
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Tedavide kesinti sağlıktan eder

Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Berrin Pehlivan, Kovid-19'un diyabet, yüksek tansiyon, kanser gibi kronik hastalığı olanlar kişi ve yaşlılarda daha şiddetli seyrettiğini hatırlatıyor...

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Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Tedavide kesinti sağlıktan eder ​
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Kovid-19'un diyabet, yüksek tansiyon, kanser gibi kronik hastalığı olanlar kişi ve yaşlılarda daha şiddetli seyrettiğini hatırlatan Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Berrin Pehlivan, bu dönemde kanser taramalarının yüzde 90 azaldığını söyledi. Muayenelerin yüzde 57, radyolojik görüntülemenin ise yüzde 25 az yapıldığı aktardı.

  • Amerikan Kanser Enstitüsü’nün son verilerine dikkat çeken Pehlivan, “2020 yılında akciğer kanseri teşhis oranı yüzde 46,8 azalırken, meme kanseri için yüzde 50,5 azalma var. Bu oranlar teşhis edilemediği için tedavi edilemeyen kanser hastalarının varlığını ortaya koyuyor şeklinde konuştu.

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