Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
TOGG'un reklamında rol aldığı için linç edilen Kenan İmirzalıoğlu'ndan eleştirilere tokat gibi yanıt

TOGG'un reklamında rol aldığı için linç edilen Kenan İmirzalıoğlu'ndan eleştirilere tokat gibi yanıt

08:2114/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Diğer
Sonraki haber
Kenan İmirzalıoğlu
Kenan İmirzalıoğlu

Kenan İmirzalıoğlu, Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOGG'un yeni reklam yüzü oldu. TOGG'un resmi X hesabından yapılan paylaşımda 'Yüz tanıma başarılı.' Hoş geldin 'Kenan İmirzalıoğlu' mesajı paylaşıldı. Tebrik mesajlarının yanında eleştirel yorumların da hedefi olan ünlü oyuncu, o yorumlara cevap verdi.

Deli Yürek, Ezel, Karadayı gibi yapımlarda rol alan ve bir dönem 'Kim Milyoner Olmak İster' programında sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu çok özel bir anlaşmaya imza attı. İmirzalıoğlu'nun önümüzdeki haftalarda TOGG'un yeni modeli olan T10F'nin reklam çekimi için kamera karşısına geçti.


İmirzalıoğlu ile TOGG arasındaki görüşmelerin yaklaşık üç ay önce başladığı ve kısa süre önce anlaşma sağlandığı bildirildi.


Konuyla ilgili sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Kenan İmirzalıoğlu şu açıklamayı yaptı:


“Bu anlamlı yolculuğun bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Türkiye’den çıkan ve küresel pazarlarda da iddiası olan yerli ve milli markamızın temsil ettiği değerlere dahil olmak gurur verici”










#togg
#Kenan İmirzalıoğlu
#reklam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Altın fiyatları sert düştü: Alım fırsatı mı? Bugün gram, çeyrek, yarım Cumhuriyet altını ne kadar? 14 Mayıs Çarşamba güncel fiyatlar