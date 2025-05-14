TOGG'un reklamında rol aldığı için linç edilen Kenan İmirzalıoğlu'ndan eleştirilere tokat gibi yanıt

Deli Yürek, Ezel, Karadayı gibi yapımlarda rol alan ve bir dönem 'Kim Milyoner Olmak İster' programında sunuculuk yapan Kenan İmirzalıoğlu çok özel bir anlaşmaya imza attı. İmirzalıoğlu'nun önümüzdeki haftalarda TOGG'un yeni modeli olan T10F'nin reklam çekimi için kamera karşısına geçti.





İmirzalıoğlu ile TOGG arasındaki görüşmelerin yaklaşık üç ay önce başladığı ve kısa süre önce anlaşma sağlandığı bildirildi.





Konuyla ilgili sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Kenan İmirzalıoğlu şu açıklamayı yaptı:





“Bu anlamlı yolculuğun bir parçası olduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Türkiye’den çıkan ve küresel pazarlarda da iddiası olan yerli ve milli markamızın temsil ettiği değerlere dahil olmak gurur verici”



































