Türk resminin zengin birikimi müzayedede

Artam Antik A.Ş. 21 Eylül’de gerçekleşecek 401. müzayedesiyle sezonu açıyor. Sezonun bu ilk müzayedesi, Türk modern ve çağdaş resmine iz bırakmış sanatçıların yapıtlarını koleksiyonerlerle buluşturuyor.

Müzayede Burhan Doğançay’ın başyapıtları, Turan Erol’un retrospektif niteliğindeki eserleri, Nurullah Berk’in karakteristik kompozisyonu, Mahmut Cuda’nın imza işlerinden özel bir natürmortu, Oya Zaim Katoğlu’nun ustalıklı yapıtı, Nuri İyem’in figüratif kompozisyonu başta olmak üzere Türk resminin usta imzalarına ait görkemli çalışmaları bir araya getiriyor. Ruhi Arel’in incelikli renklere sahip İstanbul peyzajından Hikmet Onat, Hoca Ali Rıza, Sabri Berkel ve Şefik Bursalı’nın manzaralarına Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun 1930’lara ait özgün kompozisyonundan günümüz çağdaş sanatının usta isimlerine kadar geniş bir yelpaze sunuyor.

Abidin Dino

Türk resminde natürmort denildiğinde ilk akla gelen ustalardan Mahmut Cuda’nın görkemli eserlerinden biri olarak kabul edilen “Yemişler” adlı tablosu ilk kez müzayedeye çıkıyor. Sanatçının tuvaline taşıdığı nesnelerin doğal görünümünü tüm ayrıntılarıyla yansıttığı bu etkileyici natürmort onun biçimsel titizliğini ve ışık kullanımındaki ustalığını açıkça gözler önüne seriyor. Ressamın duralit üzerine yağlıboyası bir grup portakal ve elmayı, yanında bıçak ve bir bardak su ile betimlerken, sanki gerçeklermiş elimizi uzatsak dokunabilecekmişiz gibi bir his yaratıyor. Buğulu bir ışığın hâkim olduğu yapıt, şiirsel atmosferi ile dikkat çekiyor.

Çağdaş Türk resminin öncü isimlerinden Burhan Doğançay, yoğun ve verimli sanat kariyeri boyunca farklı üslup ve tekniklerle ortaya koyduğu serilerinde kent duvarlarındaki insan izlerinden ilham aldı. Sanatçının çalışmalarındaki çeşitliliğine işaret eden, “Koniler” ve “Duvar”lar serisinden iki başyapıtı müzayedenin merkezine yerleşiyor. Dönemin politik atmosferini, sokak kültürünü katmanlı bir estetikle görünür kılan eserler hem kaotik hem düzenli bir kompozisyon içinde karşımıza çıkıyor.

Türk naif resminin önemli ismi Oya Zaim Katoğlu’nun ayrıntılı ve özenli bir işçilikle resmettiği mimari yapıları betimleyen kompozisyonlarından “Marmara’da İlk Kar”, Artam Antik’in 401. müzayedesinde göz dolduruyor. Çatıların kiremitlerinde birikmeye başlayan ilk kar tanelerini, tüten bacaları, evlerinden dışarıyı seyredenleri betimleyen bu görkemli eser, Boğaz’ın maviliklerini de içinde barındırıyor.

Hikmet Onat

Doğaya titizlikle bağlı Edip Hakkı Köseoğlu’nun daha önce hiç görülmemiş özel yapıtları sanatseverlere yeni keşifler vaat ederken Burhan Uygur’un içsel dünyayı yansıtan sembolik dilini yansıtan yapıtları ve doğayı daima bir yol gösterici olarak alan Avni Arbaş’ın çok sesliliğini içeren farklı dönemlerinden eserleri yakın dönem Türk resmine dair güçlü bir bakış sunuyor. Abidin Dino’nun sanat hayatında önemli yer tutan “Çiçekleme” serisinin başyapıtı, Nejad Melih Devrim’in Türk resminde soyutlamanın başlangıcı olarak gösterilen 1947 döneminden eseri, Cihat Burak, Mübin Orhon, Hakkı Anlı ve Selim Turan’ın yapıtları, Hamit Görele’nin zengin üslubu, Şükriye Dikmen’in zarif portreleri, Cevat Dereli ve Ali Avni Çelebi gibi usta isimlerin sıra dışı çalışmaları müzayedede yer alıyor.

Türk çağdaş sanatının zenginliğini yansıtan ustalar Ömer Uluç, Ferruh Başağa, Asım İşler, Devrim Erbil, Şeref Bigalı, Fevzi Karakoç, Zahit Büyükişleyen, Ahmet Güneştekin, Yalçın Gökçebağ, Mustafa Pilevneli, Ahmet Yeşil ve Yavuz Tanyeli de Artam Antik’in yeni müzayedesinde olacak.

20. yüzyılın başından günümüze Türk resminin farklı dönem ve üsluplarından seçkin yapıtları bir arada deneyimleme fırsatı sunan müzayedeki eserler 20 Eylül'e kadar Maçka'daki Antik Palace'ta görülebilir.












