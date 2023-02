'Üretime Gönül veren Ödülü' Yayla’nın.

Tarım Bakanlığı’nın desteği ile Türkiye’nin her bölgesinden başarılı çiftçi ve tarıma değer katan kuruluşların ödüllendirildiği törende “Tarıma Gönül Veren Ödülü” Yayla Agro Gıda’nın oldu. Adana’da Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin de katılımlarıyla gerçekleştirilen programda Yayla Agro Gıda adına ödülü Ticari Pazarlama Direktörü Merter Beton ve Marka Pazarlama ve İletişim Müdürü Nuray Erdoğan aldı.

Programda ‘Türkiye’nin Yeni Tarım Stratejileri’ başlığıyla konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, dünyanın bir dönüşüm yaşadığını hatırlatarak tarımsal üretimde daha fazla üretim ve katma değer yükseltme çabasında olan her bireyin, her kuruluşun ve her ülkenin kazanacağı yeni bir döneme girildiği konusunda açıklamalarda bulundu.