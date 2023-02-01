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'Üretime Gönül veren Ödülü' Yayla’nın

Güvenilir Ürün Platformu’nun gerçekleştirdiği ‘Tarımın Yeni Yüzyılı ve Üretime Gönül Verenler Ödül Töreni’nde Yayla Agro Gıda “Üretime Gönül Veren” ödülüne layık görüldü.

15:35 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
'Üretime Gönül veren Ödülü' Yayla’nın.

'Üretime Gönül veren Ödülü' Yayla’nın.

Tarım Bakanlığı’nın desteği ile Türkiye’nin her bölgesinden başarılı çiftçi ve tarıma değer katan kuruluşların ödüllendirildiği törende “Tarıma Gönül Veren Ödülü” Yayla Agro Gıda’nın oldu. Adana’da Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci’nin de katılımlarıyla gerçekleştirilen programda Yayla Agro Gıda adına ödülü Ticari Pazarlama Direktörü Merter Beton ve Marka Pazarlama ve İletişim Müdürü Nuray Erdoğan aldı.


Programda ‘Türkiye’nin Yeni Tarım Stratejileri’ başlığıyla konuşma yapan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, dünyanın bir dönüşüm yaşadığını hatırlatarak tarımsal üretimde daha fazla üretim ve katma değer yükseltme çabasında olan her bireyin, her kuruluşun ve her ülkenin kazanacağı yeni bir döneme girildiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Törenin sonunda Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye’nin dört bir yanında, katma değeri yüksek üretimleriyle örnek olarak ‘Üretime Gönül Verenler’ ödülüne layık görülen ilgili sektörlerde başarılı olan girişimcileri, şirketleri ve kurumları yürekten kutladığını belirtti.


Türkiye’de tarımın yeni yüzyılına eşdeğer adımlar atan, “Sürdürülebilir DünYayla” mottosuyla tüm operasyonlarında yenilenebilir enerjiye odaklanan Yayla Agro Gıda, 2021 yılında tükettiği toplam elektrik enerjisinin önemli bir oranını yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyor. Yayla Agro Gıda aynı zamanda 2050 yılına kadar da karbon nötr olma hedefiyle tarımsal faaliyetlerde verimliliğin ve sürekliliğin sağlanmasını planlıyor.

#Yayla
#gıda
#Tarımın Yeni Yüzyılı ve Üretime Gönül Verenler Ödül Töreni
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'Üretime Gönül veren Ödülü' Yayla’nın
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