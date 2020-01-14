Uzmanlardan hastalıklara karşı "pul biber" önerisi: 15 gün akşam yatmadan önce tüketin!

Medipol Mega Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamayla, kışın metabolizmanın yavaşlamasına bağlı kilo alımına ve hastalık riskine karşı önerilerde bulunuldu.

HAYAT Bu hastalığın çaresi 'ev yapımı' yoğurt

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koran, kırmızı pul biberin güçlü bir antioksidan olduğunu belirterek şu şekilde açıklamada bulundu:

"Vücudun enerji metabolizmasında rol oynayan B6 vitamini ve A vitamini içerir. Kandaki kollesterol ve trigliseridi düşürür. Metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermede de etkilidir. Ancak, peptik ülseri olan hastalar pul biberi dikkatli tüketmeliler. Fazla tüketilmesi mide yanması, karın ağrısı, ishal şikayeti yapabilir."

İçerdiği capsaisin maddesi sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren kırmızı pul biberin faydalarını aktaran Koran, C vitamini almak için genelde limon tüketildiğini, ama kış aylarının vazgeçilmez baharatlarından biri olan kırmızı pul biberin limondan fazla C vitamini içerdiğini bildirdi.

HAYAT Yoğurtta koladan daha fazla şeker çıktı

Koran, bunun yanı sıra capsaisin maddesinin güçlü bir ağrı kesici olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: