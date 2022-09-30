Uzun süreli baş ağrısına dikkat: Beyin kanaması habercisi olabilir

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kerim Kenan Coşkun, beyin anevrizması hakkında bilgiler verdi. Op. Dr. Coşkun, beyin anevrizmalarının toplumda görülme sıklığının yüzde 1-5 arasında değiştiğini ve en sık görülme yaşının ise 40-70 yaşlar arasında olduğunu söyledi.

Op. Dr. Kerim Kenan Coşkun, "Anevrizmalar büyüdükçe kanama riskleri de artmaktadır. Anevrizmaların çoğu kanayana kadar genellikle herhangi bir belirti vermez. Kanama dışında en sık belirti baş ağrısıdır. Uzun süreli baş ağrısı çekenlerde ve baş ağrısı karakter değiştirdiğinde veya ani şiddetli baş ağrıları olduğunda beyinde baloncuk olabileceği akla gelmeli ve uygun tetkiklerle araştırılmalıdır. Kanama olduğunda hastalar, hayatları boyunca görmedikleri en şiddetli baş ağrısını tarif ederler. Kanama ile birlikte bilinç kapanmasına ve yüzde 20-30 oranında hastada ölüme giden nörolojik değişikliler olabilir. Bilinci kapanmayan hastalarda çeşitli derecede nörolojik fonksiyon kayıpları, sürekli baş ağrıları bulunabilir. Kanamayan hastalarda, daha hafif baş ağrıları, anevrizma basısına veya pıhtı atmasına bağlı nörolojik fonksiyon kayıpları, sara nöbetleri (epilepsi) görülebilir" ifadelerini kullandı.

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"AİLEDE ANEVRİZMA ÖYKÜSÜ VARSA DÜZENLİ KONTROL YAPTIRMAK GEREKİYOR"

Beyin anevrizmalarının yetişkinlerde sık görülen bir hastalık olduğunu ve belirti vermeden ortaya çıkabildiğini belirten Op. Dr. Kerim Kenan Coşkun, "Ailede anevrizma öyküsü varsa düzenli kontrol yaptırmak gerekiyor. Anevrizmanın tam nedeni bilinmese de yüksek tansiyon, sigara kullanımı ve ailesel etkenlerden dolayı ortaya çıkabildiği ve yapılan araştırmaların bazı faktörlerin anevrizmayı tetiklediğini ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Beyinde baloncuk oluşumunun başlıca nedenlerini şöyle sıralayabiliriz; genetik faktörler, ilerleyen yaş, aşırı kilo, yüksek tansiyon, uyuşturucu madde, alkol ve sigara kullanımı, tümörler, düzensiz beslenme, damar sertliği, kafa travmaları ve aşırı stres sayılabilir" diye konuştu.

FOTOĞRAF 13 Baş ağrısı, içinde bulunduğumuz çağda adeta stresin kardeşi gibi. Stresin olduğu her yerde baş ağrısı kaçınılmaz. Stresin yanı sıra baş ağrısına neyin sebep olduğunu öğrenirseniz daha kolay baş edebilirsiniz. Yanlış pozisyonda durmak, düzensiz beslenme ve yorgunluk, ergenlik dönemindeki hormonal değişimler, düzensiz uyku problemi, aşırı kafein tüketimi ve çok sık ilaç kullanmak baş ağrısına neden sebeplerin başında geliyor. Eğer bunlardan dolayı başınızın ağrımadığını düşünüyorsanız o zaman bir doktora başvurmanızda fayda var. ‘Baş ağrısı nasıl geçer?’ sorusunun cevabını sizler için aradık. İşte baş ağrısını geçirmenin pratik yöntemleri: Migren kaynaklı bir baş ağrısı yaşıyorsanız karanlık bir odada dinlenmeyi deneyebilirsiniz. Derin derin nefes alıp vererek boynunuzu gevşetin, parmaklarınızı omuz kaslarınızda gezdirerek küçük ve dairesel hareketlerle ense kökünüze doğru masaj yapabilirsiniz. Bol bol su tüketerek de baş ağrısıyla mücadele edebilirsiniz. Çiğ badem içerisindeki salisilin enzimi ile baş ağrınızı azaltacak en güzel yemiş olabilir. 20 tane yemeniz yeterli olacak. Baş ağrısına iyi gelen doğal yöntemler arasında lavanta yağı ilk sırada yer alıyor. Güzel bir kokuya sahip olmasının yanı sıra baş ağrısına da iyi gelen lavanta yağını günlük olarak kullanabilirsiniz. Uzun süre kapalı bir ortamda kaldığınızda başınız ağrıyabilir. Bu durumda yapmanız gereken en etkili işlem açık havada yürüyüşe çıkmak olacaktır. Bahçenizde ya da bir doğa parkında yürüyüşe çıkarak baş ağrısını azaltabilirsiniz. Kaynar suyun içine bir miktar nane yağı ekleyip, bir süre buharını soluyarak da baş ağrısı sorunundan kısa sürede kurtulabilirsiniz. Avucunuzun içine alacağınız bir buz küpünü bütün gücünüzle sıkıp elinizin donduğunu hissederek de baş ağrısıyla mücadele edebilirsiniz. Baş ağrısını tedavi eden doğal ürünler arasında fesleğen yağı da yer alıyor. Baş ağrısını doğal bir biçimde tedavi eden fesleğen yağı, güçsüz kaslara da çok iyi gelen bir ürün olarak çok tercih ediliyor. Başparmağınız ve işaret parmağınız arasındaki dokuyu sıkmanız acı eşiğinizi yönlendirecektir. Acı eşiğinizin yönlenmesi baş ağrınızı hafifletecektir. Keten tohumu da baş ağrısını doğal bir şekilde geçiren ürünler arasında yer alıyor. Baş ağrısının neden olduğu iltihaplara iyi gelen Omega 3 baş ağrısını da bu şekilde geçirebiliyor. Bir avuç buz bakın neye iyi geliyor Hemen herkesin yaşadığı özellikle de çok stresli ortamlarda bulunan insanların çok sık başına gelen baş ağrısı, günümüzü dayanılmaz kıldığı gibi yaşam kalitemizi de aşağıya çekiyor. Yoğun iş ortamları, sınav stresleri, aşırı trafik, kirli hava, susuz kalmak gibi saymakla bitmeyen nedenlerden dolayı ortaya çıkan baş ağrısıyla nasıl baş edebiliriz? Eğer çok ciddi bir sağlık probleminin tetikçisi değil ise baş ağrısıyla baş etmenin birçok pratik yöntemi var.

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