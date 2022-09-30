Uzun süreli baş ağrısına dikkat: Beyin kanaması habercisi olabilir
Beyin anevrizmasının basitçe beyindeki kan damarlarında çıkıntı ya da balonlaşma olarak tanımlanabileceğini belirten Op. Dr. Kerim Kenan Coşkun, "Beyin anevrizmaları atardamar duvarında incelme nedeniyle oluşurlar. Beyin atardamarlarından kaynaklanan bir anevrizmanın kanaması ise beyinde kanamaya neden olur. Bu tür bir kanama felç, koma veya ölüme neden olabilir" dedi.
Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Kerim Kenan Coşkun, beyin anevrizması hakkında bilgiler verdi. Op. Dr. Coşkun, beyin anevrizmalarının toplumda görülme sıklığının yüzde 1-5 arasında değiştiğini ve en sık görülme yaşının ise 40-70 yaşlar arasında olduğunu söyledi.
Op. Dr. Kerim Kenan Coşkun, "Anevrizmalar büyüdükçe kanama riskleri de artmaktadır. Anevrizmaların çoğu kanayana kadar genellikle herhangi bir belirti vermez. Kanama dışında en sık belirti baş ağrısıdır. Uzun süreli baş ağrısı çekenlerde ve baş ağrısı karakter değiştirdiğinde veya ani şiddetli baş ağrıları olduğunda beyinde baloncuk olabileceği akla gelmeli ve uygun tetkiklerle araştırılmalıdır. Kanama olduğunda hastalar, hayatları boyunca görmedikleri en şiddetli baş ağrısını tarif ederler. Kanama ile birlikte bilinç kapanmasına ve yüzde 20-30 oranında hastada ölüme giden nörolojik değişikliler olabilir. Bilinci kapanmayan hastalarda çeşitli derecede nörolojik fonksiyon kayıpları, sürekli baş ağrıları bulunabilir. Kanamayan hastalarda, daha hafif baş ağrıları, anevrizma basısına veya pıhtı atmasına bağlı nörolojik fonksiyon kayıpları, sara nöbetleri (epilepsi) görülebilir" ifadelerini kullandı.
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"AİLEDE ANEVRİZMA ÖYKÜSÜ VARSA DÜZENLİ KONTROL YAPTIRMAK GEREKİYOR"
Beyin anevrizmalarının yetişkinlerde sık görülen bir hastalık olduğunu ve belirti vermeden ortaya çıkabildiğini belirten Op. Dr. Kerim Kenan Coşkun, "Ailede anevrizma öyküsü varsa düzenli kontrol yaptırmak gerekiyor. Anevrizmanın tam nedeni bilinmese de yüksek tansiyon, sigara kullanımı ve ailesel etkenlerden dolayı ortaya çıkabildiği ve yapılan araştırmaların bazı faktörlerin anevrizmayı tetiklediğini ortaya koyduğunu söyleyebiliriz. Beyinde baloncuk oluşumunun başlıca nedenlerini şöyle sıralayabiliriz; genetik faktörler, ilerleyen yaş, aşırı kilo, yüksek tansiyon, uyuşturucu madde, alkol ve sigara kullanımı, tümörler, düzensiz beslenme, damar sertliği, kafa travmaları ve aşırı stres sayılabilir" diye konuştu.