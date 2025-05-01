Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Van Kalesi'nden düşen yaşlı kadın kurtarıldı

Van Kalesi'nden düşen yaşlı kadın kurtarıldı

17:251/05/2025, Perşembe
G: 2/05/2025, Cuma
IHA
Sonraki haber
68 yaşındaki kadın kaleden düştü.
68 yaşındaki kadın kaleden düştü.

Van Kalesi'nde gezintiye çıktığı sırada dengesini kaybederek düşen 68 yaşındaki kadın, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Van Kalesi'nin dağlık bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 68 yaşındaki S.K. isimli kadın, bölgeyi gezdiği sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Yaralanan kadının, kayalıkların arasında sıkışarak mahsur kaldığı yönündeki ihbar üzerine ekipler harekete geçti.

İhbarın ardından Van İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Doğada Arama Kurtarma Ekip Amirliği'nden 1 araç ve 6 personel olay yerine sevk edildi. Van İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı UMKE ekiplerinin de katıldığı kurtarma operasyonu sonrası yaşlı kadın, bulunduğu kayalık alandan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. S.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#Van
#Van Kalesi
#AFAD
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ALES/1 sonuçları açıklandı! 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınav sonuç ekranı