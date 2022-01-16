Yapısı değişiyorsa takip şart ​

Benlerdeki yapısal değişikliğin takip edilmesi gerektiğine dikkat çeken Dermatolog Bahar Öznur, “Çapı 5 mm’den büyük, yüzey ve boyutunda değişiklik gelişen, açık veya koyu kahve, siyah ve kırmızı renklerdeki benler üzerinde kanama, kaşıntı başlamışsa mutlaka hekime gidin” dedi.
- Avuç içi ve ayak tabanındaki benlere dikkat çeken Öznur, “Tırnak kenarlarında kahverengi renk değişimleri de önemli. Ben yapısında oluşan bu farklılıklar bilgisayar tarafından fotoğraflanıp analiz edilebiliyor. Bu sayede benler yıllık olarak takip edilebiliyor” şeklinde konuştu.