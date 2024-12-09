Yayla Agro 9. Private Label Zirvesi'ne katıldı

NielsenIQ tarafından sunulan verilere göre, global FMCG pazarındaki büyüme hızla devam ederken, Türkiye’de ve dünyada Private Label markalarının payı giderek artıyor. Özellikle Türkiye’de private label ciro payı %25’e ulaşarak global ortalamanın üzerinde bir seviyeye çıkmış durumda. Bu durum, tüketicilerin kalite ve fiyat dengesini göz önünde bulundurduğunu ve özel markaların daha fazla tercih edildiğini gösteriyor.





Yayla Agro Gıda, Niğde’deki yeni üretim tesisimizde bu gelişmeleri dikkate alarak fonksiyonel gıda üretimine odaklanmayı hedefliyor. İnovasyonun pazar büyümesine katkısının %10 seviyelerine ulaşması ve sağlıklı içeriklerin giderek daha fazla tercih edilmesi, şirketin yüksek protein, lif, vitamin ve takviye içeriği bulunan ürünlerle pazara değer katmasına olanak tanıyacak. Tüketicilerin sağlıklı, pratik ve sürdürülebilir ürünlere olan talebinin arttığı bu dönemde Yayla, çevre dostu üretim süreçleri ve temiz içerik kullanımı ile fonksiyonel gıda pazarında kendimizi farklılaştırmayı planlıyor.





E-ticaretin FMCG sektöründeki hızlı büyümesi ve tüketici alışveriş davranışlarının promosyonlara duyarlı, fiyat farkındalığı yüksek bir şekilde şekillenmesi, şirketin dijital satış kanallarında da ürünlerimize kolay erişim sağlamasını mümkün kılacak. Yayla, 2025 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı Niğde’deki üretim altyapısı ile fonksiyonel gıda pazarında güçlü bir yer edinmeyi hedefliyor.





27 yıldır pirinç, bakliyat ve işlenmiş gıda sektöründe lider konumda bulunan Yayla Agro Gıda, yüksek kalite standartları ve modern üretim teknolojileriyle Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanındaki sofralara en lezzetli ürünleri sunmaya devam ediyor. Ankara ve Mersin'deki ileri teknoloji ile donatılmış tesislerinden sonra bu güçlü kapasitesine ek olarak, Niğde Organize Sanayi Bölgesi'nde 134.000 metrekarelik kapalı alana sahip üçüncü fabrikasının yapım çalışmalarında sona yaklaşılmış durumda. 2025 yılında faaliyete geçmesi öngörülen bu yeni tesis, bitkisel bazlı fonksiyonel gıdalar ve katma değeri yüksek ürünlere odaklanacak. Yayla, global gıda trendlerini yakından takip ederek daha sağlıklı ve yenilikçi ürünler geliştirme hedefini sürdürüyor. Niğde'deki bu yeni fabrika, bitkisel protein bazlı atıştırmalıklar, zenginleştirilmiş bakliyat ve pirinç çeşitleri, kemik suyu, soslar, vegan köfteler, bebek mamaları ve freeze dry ürünlerinin üretimiyle hem iç pazarda hem de uluslararası alanda iddiasını ortaya koyacak.





Yayla Agro Gıda, değişen tüketici alışkanlıklarına uygun olarak yenilikçi ve sağlıklı ürünlerle geleceğin geleneksel tatlarını sunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Tüm üretim tesislerinde daha sağlıklı bir dünya için çalışmayı sürdüren şirket, inovatif yaklaşımıyla sektördeki öncülüğünü yeni ürünlerle pekiştiriyor.







