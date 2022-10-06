Hull City yeni teknik direktörü kim oldu?

Şota Arveladze ile yollarını ayırmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan Hull City'de başkanAcun Ilıcalı, Wigan ile oynayacağı karşılaşma öncesi takımla adı geçen isimlerden biri olan Pedro Martins ile bir paylaşımda bulundu. Acun Ilıcalı'nın bu paylaşımı, Martins'in takımın başına geçeceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

PEDRO MARTİNS KİMDİR?

17 Temmuz 1970 doğumlu olan Pedro Martins eski bir futbolcu. Futbolculuk hayatında Portekiz liginde 10 sezonda 197 maça çıktı ve 9 gol kaydetti. 16 yıllık profesyonel kariyerine Portekiz 2. Liginde 126 maç daha ekleyerek 8 gol daha kaydetti. 2004’te futbol hayatını sonlandırdı.

MENAJERLİK KARİYERİ VE YÖNETTİĞİ TAKIMLAR

Martins'in baş antrenör olarak ilk işi 2006'da CF União de Lamas ile oldu ve sonraki yıllarda Lusitânia FC ve SC Espinho ile çalışmaya devam etti . 2011-12 sezonunda Madeirans'ı beşinci sıraya taşıdı ve bu da onlara Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turunda ve sonunda grup aşamasında oynama fırsatı kazandırdı.

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2013-14 sezonunda Rio Ave FC ile anlaşan Pedro Martins Ligi 6. tamamladıktan sonra 17 Mayıs 2016'da kulüple devam etmeyeceğini açıkladı.

Martins, 23 Mayıs 2016'da eski takım Vitória de Guimarães ile iki yıllık bir sözleşme imzaladı. İlk sezonu dördüncü sırada bitirdi ve Avrupa Ligi grup aşamasına katılmaya hak kazandılar. Ancak 18 Şubat 2018'de kötü sonuçlar nedeniyle ayrılmaya karar verdi.

Pedro Martins 9 Nisan 2018'de Olympiakos FC'nin başından kovulan Óscar García'nın yerini alarak Haziran 2020'ye kadar sözleşme imzaladı.

İkinci sezonunda kulübün 45. Süper Lig Yunanistan şampiyonluğunu kazandı ve sözleşmesini 2022’ye kadar uzattı. 12 Eylül 2020'de takımı AEK Atina FC'ye karşı tek golle kupayı kazandı. 21 Ekim 2020'de Şampiyonlar Ligi grup aşamasında evinde Olympique de Marsilya'yı 1-0 yenen Martins, Avrupa'da Olimpiakos ile çıktığı 15. maçını kazandı ve daha önce Dušan Bajević'in tuttuğu rekoru geride bıraktı.

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Pedro Martins ile 3 şampiyonluk 4 kupa kazanan Olimpiakos önemli başarılara imza attı.

Portekizli deneyimli teknik direktör, 4 yıl görev aldığı Yunan ekibi Olimpiakos’da 221 maçta 2.13 maç başına puan ortalaması yakaladı.