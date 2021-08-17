Kabine Toplantısı ne zaman? Bu hafta Bakanlar Kurulu ne zaman toplanacak?

Milyonlarca vatandaş her toplantı sonrasında hangi kararlar alındı öğrenmek istiyor. Bugün yapılması beklenen toplantının ertelendiği duyurulmasının ardından vatandaşlar Kabine Toplantısı'nın yapılacağı tarihi araştırıyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugün toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı kabinesi ileri bir tarihe ertelendi. Toplantının hangi tarih ertelendiği ise henüz belli olmadı.

KABİNE TOPLANTISININ KONULARI NELER OLACAK?

Toplantıda son dönemde artan yeni vaka ve can kaybı sayıları ele alınacak, aşılama süreci değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir sunum yapacak.

YENİ TEDBİRLER MASAYA YATIRILACAK

Vaka sayılarının kontrol altında tutulması için özellikle kapalı ve kalabalık mekanlara aşı olmayanların ya da HES kodunu göstermeyenlerin girişlerinin engellenmesi gibi tedbirlerin masaya yatırılması bekleniyor.

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YÜZ YÜZE EĞİTİM

Toplantıda, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de bir sunum yapacak.

Özer 6 Eylül'de yüz yüze eğitim için kapılarını açacak okullarda alınacak tedbirler hakkında bilgi verecek.

Bu çerçevede öğretmenler ve okullarda görev yapan diğer personelle öğrenci velilerinin aşılarının tamamlanması ya da düzenli PCR testi sonucu ibraz etmelerine dönük uygulamanın başlatılması ele alınacak.

YANGIN VE SEL FELAKETLERİ

Toplantıda Güney illerine etkisi altına alan orman yangınları ve Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketleri de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.

Kastamonu Sinop ve Bartın'daki selin ardından hem bölgeye dönük yardımlar hem de ağır hasar gören bölgelerin yeniden imarına dönük atılacak adımlar, toplantının gündem başlıkları arasında olacak.

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Afganistan'daki son gelişmeler başta olmak üzere, dış politika da kabinenin gündeminde olacak.