Gündeme dair pek çok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nda kabine kararları, toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmaktadır. Genellikle iki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı son olarak 4 Haziran Salı günü gerçekleşmişti. Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta yapılacak? İşte 2024 Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Kabine Toplantısı bugün, 2 Temmuz Salı, toplanıyor. Cumhurbaşkanlığı günlük programına göre toplantı saat 16.00'da yapılacak. Toplantı sonrasında alınan kararlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ NELER?
Kabine Toplantısında ilk gündem maddesi olarak memur ve emekli maaş zammının ele alınması bekleniyor. Yarın açıklanacak haziran ayı enflasyon oranı ile birlikte altı aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Milyonlarca memur ve emekli, Kabine Toplantısı sonrası açıklamayı bekliyor olacak.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulması, sürekli ateşkesin sağlanması yine gündemin ilk sıralarında yer alacak.
Suriye'de meydana gelen olaylar ve Kayseri'deki yaşananların da masaya yatırılması bekleniyor. Terörle mücadele, tasarruf tedbirleri gibi konular da toplantıda yeniden ele alınacak.