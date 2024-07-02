Gündeme dair pek çok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nda kabine kararları, toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmaktadır. Genellikle iki haftada bir yapılan Kabine Toplantısı son olarak 4 Haziran Salı günü gerçekleşmişti. Bugün Kabine Toplantısı var mı, saat kaçta yapılacak? İşte 2024 Kabine Toplantısı tarihi ve gündem maddeleri...