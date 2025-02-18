Kastamonu'da 18 Şubat'ta okullar tatil mi? Son dakika açıklama

Kastamonu'da kar yağışının etkili olmasıyla resmi açıklamalar da gecikmedi. Meteoroloji'nin uyarıları sonrasında kar yağışının etkisini arttırdığı Kastamonu'da okulların tatil olmasına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamalarda bulundu. Peki Kastamonu'da 18 Şubat'ta okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Kastamonu'da kar yağışı etkisini arttırdı. Kar yağışının ardından zaman zaman ulaşımda aksamalar da meydana geldi. Okulların tatil olmasına ilişkin ise son dakika açıklaması yapıldı.
KASTAMONU'DA OKULLAR TATİL Mİ? (18 ŞUBAT)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Olumsuz hava şartları nedeniyle Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında, kent merkezi ile İnebolu, Ağlı, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, Çatalzeytin ve Seydiler ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.