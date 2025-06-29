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Kim Milyoner Olmak İster 500 bin TL'lik soru: 17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısının kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir?

Kim Milyoner Olmak İster 500 bin TL'lik soru: 17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısının kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir?

22:4329/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
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Kim Milyoner Olmak İster
Kim Milyoner Olmak İster

Milyoner yarışmasında 500 bin TL değerindeki kafaları karıştıran sorunun yanıtı belli olduğu. İşte 17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısının kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir? sorusunun doğru cevabı.

Soru:
17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısının kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir?
Cevap:
D: İskoçya

A: Hollanda

B: Fransa

C: Meksika

D: İskoçya

17.yüzyılın sonunda İskoçya, Darien Planı olarak bilinen bir girişimle Panama Kıstağı'nda bir koloni kurmaya çalıştı. Bu plan, İskoçya'nın ticaret yollarına doğrudan erişim sağlama ve ekonomik bağımsızlık kazanma çabalarının bir parçasıydı. Ancak kötü planlama, hastalıklar ve İspanyolların direnişi nedeniyle girişim başarısız oldu. Bu başarısızlık, İskoçya'nın ekonomisine büyük zarar verdi ve ülke yıllık gelirinin yaklaşık yarısını kaybetti. Bu mali çöküş, 1707 yılında İskoçya'nın İngiltere ile birleşerek Büyük Britanya'yı oluşturmasında önemli bir rol oynadı.

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