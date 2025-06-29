17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısının kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir?

17. yüzyılın sonunda Panama'yı sömürgeleştirmeye çalışıp başarısız olan ve bu süreçte yıllık gelirinin yaklaşık yarısının kaybederek finansal olarak iflas eden hangisidir?

17.yüzyılın sonunda İskoçya, Darien Planı olarak bilinen bir girişimle Panama Kıstağı'nda bir koloni kurmaya çalıştı. Bu plan, İskoçya'nın ticaret yollarına doğrudan erişim sağlama ve ekonomik bağımsızlık kazanma çabalarının bir parçasıydı. Ancak kötü planlama, hastalıklar ve İspanyolların direnişi nedeniyle girişim başarısız oldu. Bu başarısızlık, İskoçya'nın ekonomisine büyük zarar verdi ve ülke yıllık gelirinin yaklaşık yarısını kaybetti. Bu mali çöküş, 1707 yılında İskoçya'nın İngiltere ile birleşerek Büyük Britanya'yı oluşturmasında önemli bir rol oynadı.