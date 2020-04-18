Afrika için felaket senaryosu 3 milyon insan ölebilir

Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu (UNECA), Afrika’da yeterli önlemler alınmadığı takdirde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle en az 300 bin ile 3,3 milyon arasında insanın hayatını kaybedebileceğini açıkladı. Komisyon tarafından salgının ekonomi ve toplumsal hayat üzerindeki etkilerine ilişkin hazırlanan raporda, virüsün yayılımı kontrol altına alınsa dahi olumsuz iktisadi etkilerin kıta için kaçınılmaz olduğu vurgulandı. Kıtada büyük şehirlerde yaşayan insanların yüzde 56’sının aşırı kalabalık ve imkanların kısıtlı olduğu kenar mahallelerde yaşadığına dikkat çekilen raporda, sadece yüzde 34’lük bir kesimin en temel el yıkama imkanına sahip olduğu aktarıldı.

Fotoğraf: Arşiv

İHTİYAÇ 100 MİLYAR DOLAR

Hükümetlerin sağlık ve sosyal alandaki ihtiyaçları karşılaması için 100 milyar dolara ihtiyaç duyduğu belirtilen raporda, bu yıl kıta ekonomilerinin büyümelerinin yüzde 1,8 ile 3,1 arasında yavaşlamasının beklendiği vurgulandı. Raporda, Afrika’nın iş gücünün yüzde 71’inin kayıt dışı olduğu hatırlatılarak, bu insanların evden çalışma imkanın olmadığı ve salgının 27 milyon insanı aşırı yoksulluğa itebileceği uyarısı yapıldı. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin verilerine göre (Africa CDC), kıta genelinde şu ana kadar 18 bin 333 vaka görülürken, 962 kişi de hayatını kaybetti.

40 MİLYONA 35 VENTİLATÖR

Uganda, Somali ve Çad’dan doktorlar da sahadaki imkansızlıklara dikkat çekti. Yeni Şafak’a konuşan doktorlar, kıtadaki laboratuvarların virüsü tespit edecek düzeyde olmadığını ifade ederek kıtanın krizin eşiğinde olduğunu söylediler. Uganda İslam Üniversitesi Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Lwere Kamada, 40 milyon nüfusa sahip Uganda’da 3 bin tıp doktoru olduğuna dikkat çekerek, “Bugüne kadar ülkemizde Ebola, Marburg ve Salmonella salgınları yaşandı. Koronavirüs vakaların artması durumunda maske ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanlarımız yok. Yeterli yatak kapasitemiz olmadığı gibi tüm ülkede yaklaşık 35 ventilatör var” dedi.

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BİLDİRİLEN VAKA SAYISI AZ

Koronavirüs vakalarının az olmasını testin sağlam olmamasına bağlayan Kamada, “Şimdiye kadar yüksek riskli ülkelerden gelenleri ve genel nüfustan sadece birkaçını test edebildik. Bu nedenle bildirilen vaka sayısı çok düşük. Okula giden çocuklar arasında çok fazla viral salgın olduğundan, bir çeşit doğal bağışıklık olduğu kanaatimiz de var. Yani bazıları fark edilmiyor ve belki de koronavirüs geçmişte yaşadığımız bu salgınlardan biridir” diye konuştu.

Yoğun bakım yok!

Çad Koronavirüs Yönetim Komitesi Başkan Yardımcısı Dr. Zakaria Mahamat Ouchar, “Afrika’da salgın ile başa çıkmak için önleyici tedbirler geliştirilmeli. Yoğun bakım hizmetlerinin azlığı nedeniyle tedavi araçları yetersiz. Çad’da, 15 milyon kişi için 50’den az yoğun bakım yatağına sahibiz. Yağışlı mevsimin başlaması ve nemle birlikte virüsün çok hızlı yayılmasından korkulmakta ve vaka sayısı çok hızlı bir şekilde artabilir” dedi. Kıta genelinde vaka sayısının azlığını epidemiyolojik izleme sisteminin zayıf oluşuna bağlayan Ouchar, “Vakalar tespit edilemediği için sayı düşük” ifadelerini kullandı.

Yayılma hızı İtalya gibi

DSÖ’nün sosyal tecrid yönünde sürekli Afrika’ya çağrıda bulunduğunu hatırlatan Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, “Ülkelerin sağlık sistemleri, kullanılan ekipmanlar, medikal cihazlar ve tecrübeli personel sayısı da göz önüne alındığında salgının etkileri başa çıkılamayacak boyutlara ulaşabilir” dedi. Koronavirüs’ün Nijerya’da ilk olarak 28 Şubat tarihinde tespit edildiğini kaydeden Güney, “Sonraki üç haftalık sürede 29 Sahra-altı Afrika ülkesine virüs yayıldı. Geç ulaşmasına rağmen virüsün kıta ülkelerindeki yayılma hızı Avrupa geneli, İtalya ve İsviçre ile büyük benzerlik arzediyor. Dolayısıyla önümüzdeki gün ve haftalarda salgının Afrika’da da hızla yayılması tehlikesi bulunuyor” diye konuştu.

Kovid’le baş edemeyiz

Somali Al Ayaan Hastanesi Genel Cerrah Dr. Lieben, “Afrika’nın genç nüfus ve sıcak iklim gibi faktörleri Kovid-19’un yayılmasını yavaşlatıyor. Afrika’ya uçuşların Avrupa’ya kıyasla çok daha azlığı ise virüsün artmamasının başlıca nedeni. Afrika’da görülen çoğu vaka Avrupa’da yaşayan Afrikalıların ülkelerine dönüşlerinde tespit edildi” şeklinde konuştu. Kovid-19’ın Afrika’da yetersiz beslenme ve hastalığın pandemik oluşu nedeniyle daha ölümcül olabileceğini belirten Dr. Lieben, “Afrika’da sağlık sisteminin zayıf oluşu, HIV ve tüberküloz gibi hastalıkların yaygın olması, salgın durumunda kriz riskini artırır. Afrika’daki laboratuvarlar virüsü tespit edemiyor. Afrika ülkelerinde yapılan bazı testler olsa bile, halkın günlük yaşamında sürekli iç içe olması, toplu taşıma araçlarının az oluşu, temiz suyun bulunmaması salgın riskini artırıyor” diye konuştu. Afrika’da 100 bin kişiye 2 sağlık çalışanının düştüğünü aktaran Dr. Lieben,”Kovid-19’un tedarik zinciri üzerindeki etkisi, kilitlenmeler, üretim tesislerinin ve limanların kapatılması, mevcut stokların tükenmesi şartları zorlaştırıyor” ifadelerini kullandı.