Koronavirüs Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantına karşı inaktif aşı açıklaması Daha yüksek bir koruma yelpazesi sunabileceği tahmin ediliyor
TÜRKİYE

Bilim Kurulu üyesinden 'Omicron' varyantına karşı inaktif aşı açıklaması: Daha yüksek bir koruma yelpazesi sunabileceği tahmin ediliyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, BionTech aşısının uyardığı Spike proteininin "Omicron" varyantıyla değişime uğradığının tespit edildiğini bu nedenle yeni varyanta karşı inaktif aşıların daha yüksek bir koruma yelpazesi sunabileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

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Haber Merkezi AA
Bilim Kurulu üyesinden Omicron varyantına karşı inaktif aşı açıklaması: Daha yüksek bir koruma yelpazesi sunabileceği tahmin ediliyor
Prof. Dr. Alper Şener

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, özellikle Afrika ülkeleri temelli başlayan "Omicron" varyantının dünyanın farklı ülkelerinde de görüldüğünü söyledi.

Daha hızlı yayılma potansiyeline sahip olduğundan şüphe edilen bu varyantın PCR testleriyle yakalanabildiğini ancak analizinin henüz tamamlanmadığını aktaran Şener, "Mevcut aşılardan kaçmaya yönelik bir potansiyeli söz konusu değil ama Hong Kong’da belirlenmiş 2 olgunun, daha önce mRNA Pfizer aşısıyla aşılanmış olgular olması bir nevi kafalarda soru işareti yaratmaya başladı." dedi.

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Takip edilen olguların hafif ya da ağır seyrettiğiyle ilgili de bilimsel bir verinin olmadığını kaydeden Şener, ön bilgiler ve meslektaşlarından öğrendiği kadarıyla klinik tablonun diğer varyantlarla aynı olduğunu gördüklerini aktardı.

Aşıların bu varyanta etkililiği konusunda da araştırmaların sürdüğünü belirten Şener, mRNA aşılarının sadece Spike proteinine karşı antikor oluşturduğunu, inaktif aşıların ise bu proteinin yanında N ve M proteinlerine karşı da antikor oluşturduğunu, Omicron varyantıyla bunun bir avantaj olarak ortaya çıktığını dile getirdi.

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Prof. Dr. Şener, şöyle konuştu:

  • "BioNtech aşısının sadece Spike proteinine karşı oluşturduğu antikor yanıtının Omicron varyantından olumsuz etkilenebileceği yönünde bir hipotez var. Çünkü Omicron varyantında Spike proteinin çok yoğun bir mutasyon ve değişimi söz konusu. 30 farklı bölgede değişim tespiti var. Sadece Spike proteini antikoru oluşanlar için dezavantaj olabilir.
  • Bizim ülkemizde uygulanan inaktif aşılar Sinovac ve TURKOVAC'ın bu açıdan bir avantajı olabilir. İnaktif aşıların sadece Spike proteini değil M ve N proteinlerine karşı da antikor oluşumunu tetiklediği ve uyardığı için özellikle bu ve benzeri varyantlara karşı koruma yelpazesinde keskinlik ve üstünlük sağlayacağını düşünüyorum."

"Aşı adaletsizliğini giderecek"

TURKOVAC'ın seri üretimine geçmesi için Sağlık Bakanlığı'nın erken ve acil kullanım onayı başvurusunda bulunduğunu hatırlatan Şener, sürecin tamamlanmasının ardından Türkiye ve Afrika ülkelerinde kullanıma başlanmasıyla dünya üzerindeki aşı adaletsizliğinin sona ereceğini söyledi.

Şener, son dönemde toplumda maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum konusunda rehavetin yaşandığını da belirterek yeni varyantla ilgili belirsizlik ortamında tedbirlere azami özen gösterilmesinin önemine dikkat çekti.
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